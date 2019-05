Quán bị tố 'chặt chém' bị đập phá tan tành

Sáng 3-5, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết, UBND xã Nhựt Chánh đã báo cáo vụ việc khách bị đánh vì tố chủ quán “chặt chém”.



Hiện trường vụ đập phá quán ăn bị tố "chặt chém" khách hàng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 2-5, hơn 10 người xông vào quán ăn đập phá bàn ghế, xô đổ nhiều vật dụng trong quán, chém người trọng thương.

Chủ quán Lê Thị Kim Huệ cho hay: Khoảng 17 giờ ngày 2-5, chị đang dọn dẹp hàng quán thì có hai thanh niên dừng xe máy trước quán. Sau đó, có thêm hơn 10 thanh niên khác đến.



Tưởng khách hàng ghé quán ăn uống nên chị định ra chào thì nhìn thấy trên tay các thanh niên có gậy, mã tấu. Lúc này, các đối thông báo với nhau “quán này nè” và cùng nhau nhảy xuống xe xông vào đập phá quán.

Ông Lê Văn Cầm (65 tuổi, cha chị Huệ) cùng bán quán ăn gần đó chạy tới can ngăn liền bị chém trúng đầu, mặt. Ông Cầm bị những người này kéo lê ra ngoài đường QL1 một đoạn và bỏ lại trên đường. Ông Cầm bị thương, bất tỉnh được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bến Lức, sau đó chuyển lên bệnh viện Đa khoa Long An điều trị.



Một khách bị đánh chảy máu đầu sau khi cằn nhằng quán ăn "chặt chém".

Nhóm người còn đuổi đánh anh Lê Văn Cảnh (18 tuổi, em của chủ quán) khiến vết thương ở chân trái bị gãy trước đó chưa lành, phải đưa bệnh viện cấp cứu.



Công an huyện Bến Lức cho biết, ngay khi nhận được thông tin, trong đêm công an huyện đã cử lực lượng phối hợp Công an xã Nhựt Chánh đến hiện trường xác minh, làm rõ. Hiện,cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra, xác định nhóm người liên quan đến vụ việc trên.

Như PLO đã thông tin, chiều 1-5, anh Nguyễn Xuân Quang M. chở vợ và hai con nhỏ từ tỉnh Bến Tre đi TP.HCM để làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Khi qua cầu Bến Lức khoảng 3km thì anh ghé vào quán của chị Huệ.

Tại đây, khi vào quán anh Minh gọi hai chai nước ngọt, lúc tính tiền, nữ chủ quán đòi 60.000 đồng. Thấy giá đắt gấp ba lần so với bình thường, vợ anh nói: "chắc bán một lần".

Nghe vậy, chủ quán và vợ anh M. cự cãi. Cùng lúc này, một vị khách khác có mặt ở quán cũng cho rằng, trước đây anh này cũng từng bị quán này bán một tô hủ tíu tới giá 100.000 đồng. Vợ chồng anh M. nói chuyện với vị khách nên bị nữ chủ quán chửi bới, hăm dọa.

Anh M. định gọi điện thoại công an để cầu cứu thì bị nữ chủ quán đuổi đi, dắt xe đẩy ra ngoài. Ngay lúc này, có bốn thanh niên tại quán lao vào đánh anh M. đến chảy máu đầu. Sự việc được vợ anh M. quay clip đưa lên mạng.