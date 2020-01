Rà soát việc lưu giữ, sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ

UBND TP.HCM nói hai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng (vụ án xảy ra tại quận 9 và vụ án xảy ra tại huyện Củ Chi trước và trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý) cho thấy tác động tiêu cực của đời sống đô thị, nhất là tệ nạn xã hội ở đô thị cùng với sự phát triển phức tạp của thông tin trên không gian mạng đang diễn biến khó lường.

Điều đó dẫn đến những vụ việc, vấn đề, nguyên nhân làm gia tăng, bộc phát tội phạm, khó khăn cho công tác dự báo và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.



Ảnh minh họa (nguồn internet)

Bên cạnh đó, mặc dù an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP trước và trong Tết Nguyên đán được giữ vững nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật, đốt pháo sáng, pháo nổ, tệ nạn xã hội ở nhiều nơi. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 30-1-2020 về triển khai các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; UBND TP đề nghị Chủ tịch UBND các quận - huyện khẩn trương thực hiện ba nội dung sau:

Một là tiến hành rà soát ngay việc lưu giữ, sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ trong nhân dân trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Hai là tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy lùi nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội; chấn chỉnh, tấn công, triệt phá những tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, cờ bạc; đánh giá thực chất tình hình hoạt động “tín dụng đen” là hình thức cho vay trái pháp luật ngoài hệ thống tín dụng, ngân hàng, có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với hoạt động trái pháp luật này, xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh.

Ba là tăng cường các biện pháp phòng, chống trộm cắp, cướp giật, đốt pháo sáng, pháo nổ.

UBND TP cũng yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện cho ủy ban trước ngày 10-2-2020.