Tai nạn giao thông do rượu, bia ngày cuối năm giảm

Tối 24-1 (tức 30 tháng Chạp), phóng viên PLO có mặt tại khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 TP.HCM và ghi nhận vẫn còn ca cấp cứu tai nạn giao thông liên quan rượu, bia.



BS Đặng Quang Vinh đang kiểm tra vết thương của ông T. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ông TMT (42 tuổi, ở TP.HCM) được đưa vào BV trong tình trạng chảy máu đầu và xây xát nhiều nơi. “Tôi uống bia nhà người bạn khá nhiều và tự điều khiển xe gắn máy về nhà. Do không làm chủ tay lái nên chạy xe lên lề rồi đụng gốc cây té ngã” – ông T. nói

Sau khi xem kết quả chụp CT scan, bác sĩ (BS) Đặng Quang Vinh (trực cấp cứu) cho biết ông T. bị chấn thương nhẹ vùng đầu nên chỉ theo dõi rồi xuất viện.

Tương tự, ông VVM (48 tuổi, ở Đồng Nai) cho biết một thanh niên nồng mùi rượu chạy xe gắn máy khá nhanh từ sau tông vô xe ông khiến cả hai ngã nhào. Người thanh niên thì không sao, riêng ông M. gãy chân phải nên đưa vào BV.



Thống kể của BV Nhân dân 115 cho thấy ngày 24-1 cấp cứu 22 ca tai nạn giao thông liên quan rượu bia. Trong khi con số đó của ngày 23-1 (tức 29 tháng Chạp) là 28 trường hợp (nhiều hơn sáu ca).

BS Trần Hùng Tấn (trưởng ca trực cấp cứu) cho biết số ca cấp cứu tai nạn giao thông do rượu bia trong ngày 24-1 so với những ngày trước khi Nghị định 100/2019 của Chính phủ có liệu lực giảm hơn nhiều. “Điều này cho thấy Nghị định 100/2019 đã dần đi vào nhận thức của nhiều người” – BS Tấn nêu quan điểm.

BS Hồ Văn Hân, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nhân dân Gia Định TP.HCM, cho biết ngày 24-1 BV này cấp cứu 12 ca tai nạn giao thông, ít hơn bốn ca so với ngày 23-1 (16 ca). Đa phần tai nạn giao thông liên quan tới rượu, bia. “Số ca tai nạn giao thông do rượu, bia so với những ngày trước khi Nghị định 100/2019 ra đời ít hơn” – BS Hân cho biết thêm.

Trong ngày 24-1, BV quận Thủ Đức (TP.HCM) cấp cứu chín trường hợp tai nạn giao thông đa phần có rượu bia, nhiều hơn bảy ca so với ngày 23-1 (hai ca). “Mặc dù ngày 24-1 tăng hơn ngày 23-1 nhưng so với những ngày trước khi Nghị định 100/2019 ra đời vẫn thấp hơn” – BS Kim Phúc Thành, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV quận Thủ Đức, nói.

“Nghị định 100/2019 đã hạn chế những tai nạn không đáng có và giảm nhiều mảnh đời thương tâm” – BS Thành chia sẻ.