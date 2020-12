Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tạm giữ Lê Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Anh để điều tra về hành vi mua bán trái phép thuốc nổ.

Trước đó, tối 18-12, Lê Thị Thu Hiền (38 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Nguyễn Thị Anh (44 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) dùng xe máy chở thuốc nổ đi bán và bị công an huyện Quỳnh Lưu bắt quả tang.

Lực lượng công an đã thu giữ tang vật 52 kg thuốc nổ, 175 kíp nổ.

Theo cơ quan công an, thời gian qua Anh và Hiền đã mua thuốc nổ mang về cất giấu trong nhà và nhiều nơi.

Sau đó, cả hai mang thuốc nổ đi bán cho các chủ tàu thuyền khai thác hải sản.