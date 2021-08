Ngày 11-8, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an thị xã đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Quang Trường (51 tuổi, công nhân Xí nghiệp Thủy Lợi 4 thuộc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định).

Ông Trường bị khởi tố để điều tra tội chống người thi hành công vụ.



Một chốt kiểm dịch ở thị xã An Nhơn. Nguồn ảnh: ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ XÃ AN NHƠN

Thông tin ban đầu cho hay chiều 3-8, sau khi đi kiểm tra việc cung cấp nước ở xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, ông Trương Quang Trường cùng ông Nguyễn Hùng (56 tuổi, làm cùng công ty) trở về bằng xe máy.

Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, ông Trường xuất trình đủ giấy tờ theo yêu cầu nên được qua chốt. Còn ông Hùng không cung cấp đủ giấy tờ theo quy định nên tổ công tác không cho qua.

Trường lên tiếng đòi “bảo lãnh” cho ông Hùng được qua chốt nhưng tổ công tác không đồng ý. Ông Trường lớn tiếng chửi thề, xưng hô không đúng chuẩn mực, có lời nói xúc phạm các thành viên tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Một cán bộ Công an xã Nhơn Lộc yêu cầu ông Trường vào bên trong lán trại để làm việc nhưng ông này không chấp hành, tiếp tục chửi thề, lăng mạ tổ công tác, rồi quay xe định bỏ đi.

Khi một thành viên tổ công tác chặn lại thì ông này rút thanh sắt (dùng quay để mở khóa đập nước) vừa chửi thề vừa lao vào đâm vào bụng thành viên tổ công tác làm người này ngã xuống đường.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch đã khống chế, giao ông Trường cho cơ quan công an.

Theo cơ quan chức năng, khi có những hành động trên, ông Trường có dấu hiệu say xỉn.