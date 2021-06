Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoàng (41 tuổi) và em trai Nguyễn Văn Hiến (cùng trú tại xã Hoàng An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Nguyễn Văn Hoàng (trái) và Nguyễn Văn Hiến tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 29-5, thời điểm toàn bộ địa bàn huyện Hiệp Hòa đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 để phòng chống dịch COVID-19, tổ tuần tra Công an xã Hoàng An phát hiện NVH (17 tuổi) đang thả diều ở giữa cánh đồng thôn Bảo An và không đeo khẩu trang y tế.

Ngay lập tức, tổ công tác yêu cầu H. kéo diều xuống để về trụ sở Công an xã giải quyết.

Trên đường đi qua xóm nhà H., Nguyễn Văn Hoàng (cha ruột H.) cầm một đoạn tre đi từ dưới cánh đồng lên, đuổi đánh cán bộ công an viên.

Thấy vậy, vị công an lùi lại để tránh bị tấn công. Hoàng tiếp tục cầm gậy tre đe dọa, dùng lời lẽ lăng mạ chửi bới.

Chưa dừng lại, Nguyễn Văn Hiến cầm một dao phay từ trong nhà đi ra, vung dao đuổi chém công an viên và dùng lời lẽ đe dọa với mục đích lấy lại chiếc diều bị tổ công tác thu giữ.

Trước sự manh động trên, lực lượng công an khống chế Hoàng và Hiến, đưa về trụ sở giải quyết.