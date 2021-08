Ngày 20-8, Lã Thị Ngọc (28 tuổi, quê Bắc Giang) bị Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, ĐHN (29 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) trình báo công an về việc mất trộm tài sản giá trị lớn.

Theo lời khai, hôm 15-8, N. gặp gỡ một số người bạn quen trên mạng rồi cả nhóm về căn hộ tại tòa nhà cao tầng trên địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh để ăn chơi.



Ngọc sau đó thừa nhận việc trộm điện thoại giấu ở tầng ba căn nhà. Ảnh: CA

Đến 0 giờ sáng ngày hôm sau, N. đưa Ngọc về nhà của mình ở phường 3, quận Phú Nhuận để “tâm sự”.

Sáng hôm sau, cả hai gọi thêm một cô gái khác đến nhà để hít “bóng cười”. Sau đó, N. chuyển cho Ngọc 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, Ngọc vòi vĩnh, mượn thêm 20 triệu nữa và được anh N. đồng ý. Tuy nhiên, lợi dụng anh N. đang thao tác và không chú ý, Ngọc đã nhớ được mật khẩu tài khoản.

Sau đó, anh N. để điện thoại trên bàn thì Ngọc lén mang lên cất ở lầu ba rồi sau đó giả bộ cùng tìm với nạn nhân.



Ngọc hiện bị công an tạm giữ để điều tra. Ảnh CA

Thời gian từ chiều đến tối, Ngọc dùng điện thoại của anh N. liên tục chuyển tổng cộng bảy lần với số tiền 168 triệu về số tài khoản của Ngọc và một người bạn ở Hà Nội.

Đến rạng sáng ngày hôm sau, Ngọc ra về và lấy luôn điện thoại iPhone 8 của nạn nhân.

Anh N. sau đó đến ngân hàng sao kê mới biết bị mất tiền nên đi trình báo công an.

Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Phú Nhuận sau hai ngày tích cực truy xét đã nhanh chóng bắt được Ngọc khi người này đang lẩn trốn ở quận 3.

Tại cơ quan điều tra, người này quanh co, bất hợp tác nhưng nhanh chóng thừa nhận sau đó.

Công an đã thu hồi chiếc điện thoại và hiện đang mở rộng, điều tra làm rõ.