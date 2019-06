Thanh niên dùng nón bảo hiểm tấn công tài xế Go-Việt

Ngày 27-6, Công an quận 7, TP.HCM tạm giữ hình sự Phi Hùng Trường (34 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Trước đó, rạng sáng 25-6, Trường đặt xe ôm qua ứng dụng Go-Việt để di chuyển. Trường nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế.



Trường khai do thiếu nợ vì cá độ bóng đá nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sau khi yêu cầu lái xe đi từ khu dân cư Tân Quý Đông (phường Tân Phong, quận 7) về chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM), do thấy đường đông nên Trường yêu cầu đi tiếp.

Khi đến khu dân cư Tân Quý Đông (quận 7) thấy khu vực vắng vẻ nên quyết định ra tay. Thừa lúc tài xế đang xem điện thoại, Trường dùng nón bảo hiểm đánh liên tục vào đầu người này.

Thấy nạn nhân kháng cự, Trường dùng hung khí mang theo người là một gậy gỗ tiếp tục đánh đập tài xế cho đến khi người này gục xuống. Sau đó, Trường lấy xe máy hiệu Exciter của nạn nhân rồi tẩu thoát và đem đi cầm tại tiệm cầm đồ.

Nam tài xế sau đó đến công an trình báo vụ việc. Đội hình sự công an quận 7 vào cuộc truy xét, đến sáng 26-6 đã bắt được Trường. Công an sau đó đã đưa Trường đi đến nơi cầm đồ để thu hồi lại xe máy nói trên và liên lạc cho nạn nhân đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai do thua độ bóng đá nên đã nảy sinh ý đồ cướp tài sản lấy tiền trang trải.