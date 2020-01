Thành tích của Công an Đồng Nai sau 15 ngày trấn áp tội phạm

Ngày 16-12-2019, Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Canh Tý 2020.

Sau 15 ngày đầu thực hiện cao điểm, Công an tỉnh Đồng Nai đã kiểm soát tốt tình hình an ninh trật tự. Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm so với thời gian trước cao điểm. Công tác đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm, tụ điểm tệ nạn xã hội được thực hiện quyết liệt.



Giang hồ Toàn "đen" bị bắt giữ khi xông vào Bệnh viện Tâm Hồng Phước uy hiếp lấy tiền cho vay "nóng" giám đốc bệnh viện.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã xử lý hàng trăm người sử dụng, tàng trữ, mua trái phép trong các quán bar, vũ trường, karaoke. Đồng thời, triệt phá đường dây sản xuất nước tăng lực “Number one” giả quy mô; triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, mua bán pháo trái phép với số lượng lên đến gần 400 kg...

Những thành tích, chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Đồng Nai đã được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và đã có quyết định khen thưởng đột xuất, “thưởng nóng” số tiền 20 triệu đồng.



Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (đội mũ cuối), trực tiếp chỉ đạo lực lượng trấn áp tội phạm.

Theo nhận định, đánh giá của Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thì địa bàn Đồng Nai là mảnh đất màu mỡ để tội phạm hoạt động, nổi lên là tội phạm ngoài bắc di cư vào và tội phạm từ TP.HCM kéo xuống.

“Do vậy, trong thời gian tới Công an tỉnh Đồng Nai sẽ quyết tâm làm thay đổi diện mạo tình hình an ninh trật tự. Cùng với đó, là thực hiện cho bằng được việc chống chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, lợi ích nhóm, lợi ích vùng, miền... Làm trong sạch nội bộ công an tỉnh và trong sạch địa bàn, xây dựng xã hội an toàn về an ninh trật tự” - Đại tá Vũ Hồng Văn nhấn mạnh.