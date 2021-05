Trước đó, đêm 24-5, người dân đi qua cầu Bến Thủy 1 phát hiện có đôi dép cùng chếc xe Honda SH mang 38B1- 048.xx của thầy giáo Hoàng Ngọc T. (39 tuổi, giáo viên Trường THCS Chu Văn An, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) để lại trên cầu. Đến sáng 25-5, thi thể thầy T. được tìm thấy trên sông Lam. Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, khám nghiệm tử thi cho thấy, trên đầu thầy T. có ba viên đạn chì cắm vào. Trong đó, hai vết đạn vào hai bên thái dương và một vết ở trán. Đạn chưa xuyên vào hộp sọ của thầy T. Qua khám nghiệm cũng cho thấy, thầy T. tử vong do ngạt nước. Theo ban giám hiệu nhà trường, thời gian qua, thầy T. là giáo viên dạy tin học, hiền lành, không có biểu hiện gì bất thường.