TP.HCM báo cáo của vụ dâm ô tại trung tâm hỗ trợ xã hội

UBND TP.HCM vừa có báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH về việc xử lý trường hợp ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ - giáo dục tư vấn thuộc Trung tâm Hỗ trợ xã hội, có hành vi dâm ô đối với trẻ đang quản lý tại đơn vị.



Vụ việc dâm ô tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội khiến nhiều người dân bức xúc.

Theo đó, sau khi phát hiện vụ việc thông qua thông tin tố giác tội phạm và báo chí, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã quyết liệt chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH khẩn trương phối hợp với công an, viện kiểm sát và Sở TT&TT kiểm tra làm rõ vụ việc.

Vào ngày 17-11, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH phân công tổ công tác làm việc với tập thể Chi ủy Chi bộ - Ban Giám đốc và cá nhân ông Nguyễn Tiến Dũng tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội.



Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Dũng thừa nhận có thực hiện hành vi “sờ ngực” hai lần đối với hai bé gái nhưng không có hành vi sờ vào vùng kín các bé. Ông này cho các bé thuốc lá thông qua cửa sổ phía sau phòng C2 vào khoảng thời gian từ 19 giờ 30 đến 20 giờ các ngày ông có ca trực.

Lúc thực hiện hành vi, ông Dũng không sử dụng rượu, bia. Riêng trường hợp cháu K.D, ông Dũng khẳng định không có hành vi dâm ô. Cá nhân ông Dũng đã thừa nhận việc sờ soạng là sai trái.

Kết thúc buổi làm việc, tổ công tác đề nghị ông Dũng có tường trình bằng văn bản và ký vào biên bản làm việc.

Sau đó, ngày 17-11, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Dũng.

Tiếp theo, Công an và VKSND quận Bình Thạnh có buổi làm việc với giám đốc trung tâm và ông Nguyễn Tiến Dũng. Đồng thời áp dụng biện pháp nghiệp vụ để điều tra xét hỏi.

Đến 14 giờ ngày 17-11, xét thấy vụ việc xảy ra có tính chất nghiêm trọng, Công an quận Bình Thạnh mời đại diện Ban Giám đốc Trung tâm và ông Nguyễn Tiến Dũng về trụ sở công an quận tiếp tục làm việc. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày tại trụ sở cơ quan điều tra, Công an quận Bình Thạnh ban hành quyết định tạm giữ đối với ông Dũng.

Hiện tại, VKSND quận Bình Thạnh đã phê chuẩn khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Công an quận Bình Thạnh đang tạm giam Nguyễn Tiến Dũng tiếp tục lấy lời khai và củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Để xảy ra các sai phạm trên, UBND TP.HCM cho biết đã giao Sở LĐ-TB&XH khẩn trương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Ban Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội và các tập thể, cá nhân có liên quan.

“Bên cạnh đó, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định, nội quy. Rà soát việc phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức và người lao động phù hợp với tình hình thực tiễn. Chấn chỉnh việc thực hiện ca trực của đơn vị…”, UBND TP.HCM thông tin.