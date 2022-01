Công an TP.HCM, công an các quận, huyện sẽ tấn công mạnh vào các loại tội phạm có tổ chức, băng nhóm… Tuyệt đối không để loại tội phạm này tồn tại hoạt động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Một lãnh đạo Đội Hình sự Công an quận 12, TP.HCM