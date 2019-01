Trộm xe hết xăng, kẻ trộm chờ trời sáng mang đi sửa

Ngày 29-1, Công an huyện An Phú (An Giang) vừa có Quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) về tội Trộm cắp tài sản.



Nguyễn Văn Tuấn - Ảnh: Công an An Giang

Theo công an, để có tiền sử dụng ma túy, khoảng 23 giờ đêm 11-12-2018, Tuấn đi tìm nhà nào sơ hở để trộm.

Tuấn thấy xe của anh Trần Văn Nghĩa dựng trong sân không ai trong coi nên lẻn vào lấy. Người này điều khiển xe máy đi đến khu vực phường Núi Sam, TP Châu Đốc thì xe bị thủng bánh và hết xăng nên đành dừng lại đợi trời sáng.

Đến khoảng 6 giờ, Tuấn bị lực lượng Công an phường Núi Sam trên đường tuần tra bắt giữ.