Trưởng Chi cục THA dân sự quận Bình Tân rơi lầu ở Carina

Ngày 25-1, Công an quận 8, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ rơi lầu tại Chung cư Carina khiến người đàn ông tử vong.



Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 45 phút chiều cùng ngày, người dân ở Block C, Chung cư Carina (phường 16, quận 8, TP.HCM) nghe thấy tiếng động lớn nên chạy ra.



Công an phong tỏa hiện trường đều tra vụ việc. Ảnh: N.TÂN

Tới nơi, người dân phát hiện người đàn ông tử vong trên sân chung cư, ở khu vực bồn cây.

Vụ việc được báo với cơ quan chức năng. Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra.

Qua xác minh, nạn nhân tử vong là ông ĐHD (sinh năm 1978, là cư dân chung cư). Ông D là Chi Cục Trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự quận Bình Tân.

Hồi năm 2019, ông D được điều động từ Chi Cục Trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Chánh về quận Bình Tân.

Theo người dân, ông D là người sống hòa đồng, thân thiện với mọi người. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.