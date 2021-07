Tại buổi họp báo do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM tổ chức chiều 16-7, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP đã thông tin về việc lực lượng Công an đã bắt được tử tù Nguyễn Kim An. Đây là đối tượng bị Toàn án nhân TP TP.HCM tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản vào năm 2015, trốn khỏi nơi giam giữ từ ngày 13-7 và xác định mắc COVID-19.

Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài, quá trình truy bắt phạm nhân Nguyễn Kim An, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng công an, người dân và cả đối tượng, lực lượng công an đã báo cáo ngành y tế các điểm có liên quan đến phạm nhân để điều tra, truy vết.



Thông báo về việc phối hợp truy bắt Nguyễn Kim An.

Được biết, ngay sau khi phạm nhân Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận) trốn khỏi nơi giam giữ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã phát đi thông báo gửi các đơn vị chức năng và người dân về việc phối hợp truy bắt đối tượng này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn tập trung điều tra, truy xét, lực lượng công an TP đã bắt giữ được An khi y đang lẩn trốn trên địa bàn TP Thủ Đức. Ngay sau đó, đối tượng An đã được di lý về Trại tạm giam Chí Hòa để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại buổi họp báo, thông tin về tình hình an ninh trật tự trong các khu phong tỏa, Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết, đến nay, chưa xảy ra các vụ việc về an ninh trật tự tại các khu cách ly, phong tỏa dù các khu này có số lượng tương đối lớn. Công an TP tính toán để đảm bảo lực lượng tham gia phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Về việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16, Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết, riêng lực lượng công an TP đã lập biên bản hành chính và xử phạt hơn 816.000 lượt với tổng số tiền xử phạt gần 4,8 tỷ đồng. Công an TP sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ chính trị của mình. Đó là trục tiếp tham mưu, tham gia cùng các ban ngành thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách quyết liệt để góp phần kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP.

Liên quan xử phát hành chính vi phạm phòng chống dịch, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông, cho biết sau một tuần, UBND các cấp của 21 quận huyện và TP Thủ Đức đã thực hiện kiểm tra 35.050 cuộc xử phạt 4.295 trường hợp với số tiền 9.948 tỉ đồng (con số này độc lập so với các kết quả xử lý của ngành công an).