Từ hình xăm bắt được nghi phạm đâm chết người

Chiều 17-8, những người dân gần Công viên Thăng Long (phường 13, quận 5, TP.HCM) phát hiện người đàn ông gục chết trên vũng máu, ngực có vết thương nên báo lực lượng chức năng.



Truy tìm từng dấu vết hung thủ

Công an quận 5 nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh ở hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Trung tá Ngô Tấn Tài, Đội trưởng Hình sự Công an quận 5, cho biết đây là vụ trọng án xảy ra trên địa bàn, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận 5 phải nhanh chóng bắt được nghi phạm nên phần lớn lực lượng trong đội hình sự được tung vào trận.

Qua khám nghiệm, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Hoài N. (56 tuổi, ngụ phường 14, quận 5), bị vết thương thủng phổi, tử vong tại chỗ.

Sau khi án mạng xảy ra, tất cả người liên quan đều đã rời khu vực. Một số người dân gần đó cho biết trước khi xảy ra vụ việc có nhóm người lạ mặt ngồi nhậu rồi xảy ra cự cãi với nạn nhân.

Manh mối là một phụ nữ tên Lê Thị Kim Liên (hay còn gọi là Hà) có nhậu chung với nhóm này. Người phụ nữ này khai nhận có tham gia nhậu, ông N. ngồi gần đó. Lúc này có một người tên Quýt tới mời ông N. hút thuốc rồi xảy ra mâu thuẫn, cự cãi rồi đâm gục nạn nhân. “Bà Liên không thừa nhận có tham gia xô xát với nạn nhân như một tài xế chứng kiến. Ngoài ra, người này cũng không biết nhóm thanh niên ăn nhậu, đâm chết ông N. là ai” - một cán bộ điều tra nói.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an quận 5 xác định được bốn người tham gia cuộc nhậu nói trên. Những người này khai trong cuộc nhậu có người tên Quýt và bạn tên là Don. Quýt là người đã đâm chết ông N. sau khi cự cãi.

“Chúng tôi rà soát hàng loạt camera an ninh trên đường Hải Thượng Lãn Ông và đường Trang Tử xung quanh khu vực hiện trường thì một camera có ghi nhận hình ảnh nghi vấn của kẻ thủ ác. Công an cho nhóm người nhậu chung nhận dạng thì xác định đó chính là Quýt” - Trung tá Ngô Tấn Tài, Đội trưởng Hình sự, Công an quận 5, nói.

Tuy nhiên, Quýt sống lang thang và Don là bạn mới quen. Những người nhậu chung không rõ nhân thân lai lịch. Một trong những manh mối được xác định là Quýt có một hình xăm rồng ở trên ngực. “Tất cả thông tin về Don và Quýt đều rất mập mờ. Chúng tôi nắm thêm đây là hai người Khmer, làm phụ hồ nhưng do thời điểm này dịch bệnh ít việc nên lang thang, nhậu nhẹt” - Trung tá Tài tiếp.



Quýt sau khi lẩn trốn đã bị công an bắt tại một khu trọ ở tỉnh Đồng Nai. Chol được xác định chở Quýt lẩn trốn nhiều nơi. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Mâu thuẫn vì bị nghi lấy trộm thuốc lá

Hàng loạt trinh sát dày dạn kinh nghiệm thuộc Đội hình sự Công an quận 5 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tập trung truy xét, tìm kiếm ở nhiều địa bàn quận, huyện tại TP.HCM.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 25-8, Đội hình sự Công an quận 5 xác định được Quýt đang nhậu cùng nhóm bảy người ở một khu trọ ở TP Biên Hòa (Đồng Nai). Bị công an ập vào khống chế, Quýt chống đối và nói rằng mình không có tội. Tuy nhiên, với những tình tiết không thể chối cãi, người này đã khai nhận vụ việc.

Mở rộng truy xét, Công an quận 5 bắt thêm Don khi người này đang ẩn náu ở xóm trọ trên địa bàn quận 2. Hai người này được xác định cụ thể là Sơn Quýt (41 tuổi) và Kim Chol (hay còn gọi là Don; 36 tuổi, cùng quê Sóc Trăng; thuê trọ ở quận 2).

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận vào chiều 17-8, Quýt và Chol cùng nhóm sáu người nhậu chung ở khu vực Công viên Thăng Long (phường 13, quận 5).

Chol nói với ông N. về việc hai hôm trước Quýt không có lấy trộm thuốc lá của ông N. mà nhặt được vài điếu. Giữa Chol và ông N. sau đó lớn tiếng cự cãi vì người đàn ông một mực cho rằng Quýt ăn trộm thuốc lá. Chol sau đó đi lại nhóm bạn nhậu tiếp.

Quýt, Chol sau đó đi tới cùng với Liên để xin lỗi ông N. nhưng ông này không chịu rồi cãi nhau tiếp. Ông N. được cho là rút cây kéo trong người ra tấn công Quýt nhưng không trúng và được người phụ nữ can ngăn.

Trong lúc ẩu đả, Quýt lấy một con dao Thái Lan đâm trúng ngực phải của ông N. Nạn nhân sau đó gục xuống, mất nhiều máu, tử vong. Quýt thấy vậy trốn về chỗ trọ của Chol. Chol nhiều ngày sau đó thường xuyên chở Quýt đến TP Biên Hòa (Đồng Nai) để xin việc làm cho đến khi bị bắt.