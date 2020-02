Tuấn 'khỉ' có đồng phạm giữ số tiền cướp được trong sới bạc

Ngày 1-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng do Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) thực hiện.

Hiện công an TP.HCM đã gửi thông báo truy tìm đối tượng có liên quan đến vụ án của Lê Quốc Tuấn cho công an các tỉnh Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang.

Công an cũng truy tìm người giữ tiền do Tuấn cướp được tại sòng bạc.



Đối tượng Phạm Thanh Tâm. Ảnh: CTV

Theo điều tra của công an, sau khi Tuấn “khỉ” sử dụng súng AK bắn chết 4 người và bị thương một người tại sới bạc và cướp được số tiền khoảng 1 tỉ đồng thì chuyển số tiền này cho Phạm Thanh Tâm (sinh năm 1987, tự Tý bà Dòm, ngụ huyện Củ Chi) cất giữ.

Công an TP.HCM nêu nhân dạng của Tâm: Người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo 0,2cm trên sau cánh mũi phải.

Công an TP đề nghị công an các tỉnh thông báo cho cán bộ, chiến sĩ biết để trong quá trình tuần tra, kiểm soát nếu phát hiện Tâm thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) hoặc gọi số điện thoại: 0693187414 – 0977350066 (Điều tra viên Trần Hiệp Hoà).



Đối với bị can Lê Quốc Tuấn, hiện người này đang bị truy nã trên phạm vi toàn quốc. Bộ công an và Công an TP.HCM đang ráo riết truy tìm đối tượng nguy hiểm này.