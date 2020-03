Vaccine ngừa COVID-19: Chuyện lừa đảo

Công an kêu gọi các nạn nhân đến trình báo Theo một số nạn nhân, do được đến tận nhà tiêm, không phải chờ đợi, giá lại thấp hơn so với các cơ sở y tế nên nhiều người giới thiệu lẫn nhau về Sương. Đến ngày 13-3, ông LCĐ (ngụ TP Quy Nhơn) gọi Sương đến nhà để tiêm ngừa đột quỵ. Nghe cách tư vấn về phòng bệnh, ông Đ. nghi ngờ nên gọi điện thoại báo Công an TP Quy Nhơn, sau đó Sương bị bắt. Công an đang kêu gọi các nạn nhân bị Sương lừa đảo đến cơ quan công an khai báo để hỗ trợ, phục vụ điều tra.