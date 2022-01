Chiều 21-1, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho hay đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba phụ nữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba phụ nữ bị tạm giữ gồm Nguyễn Thị Mỹ Trang (40 tuổi, ngụ xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên), Trần Thị Kim Xuân (41 tuổi), Trần Thị Hường (47 tuổi, cùng ngụ thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An).



Nguyễn Thị Mỹ Trang tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, từ năm 2019 Nguyễn Thị Mỹ Trang tung thông tin huy động vốn để đầu tư kinh doanh vào công ty bia, nước giải khát không có thật. Trrang hướng dẫn Xuân, Hường và một số người khác đóng giả làm nhân viên công ty, cùng đưa thông tin gian dối để tạo lòng tin đối với người khác.





Trần Thị Kim Xuân. Ảnh: CA

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có sáu người đã chuyển tổng cộng hơn 20 tỉ đồng vào một số tài khoản do Trang lập tại các ngân hàng ở Phú Yên để góp vốn đầu tư kinh doanh vào công ty bia, nước giải khát mà Trang vẽ ra. Trang rút số tiền trên để trả nợ, sử dụng cá nhân.





Trần Thị Hường. Ảnh: CA

Hường, Xuân và một số người khác đã tích cực giúp sức cho Trang đưa các thông tin không có thật để người khác tin tưởng chuyển tiền cho công ty do Trang tự vẽ ra.