Vụ Alibaba: Khởi tố thêm 14 người

Các bị can bị khởi tố, bị bắt + Trương Chí Linh, quê An Giang, tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba. + Nguyễn Trung Trường, quê Đắk Lắck, giám đốc Công ty Địa ốc Long Thành Capital. + Nguyễn Thị Vân Anh, giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng. + Trịnh Minh Pháp, giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng. + Bùi Minh Đức, giám đốc Công ty Địa ốc TLL Land. + Vũ Hoàng Hải, giám đốc Công ty Địa ốc Big Bang. + Nguyễn Quang Sơn, giám đốc Công ty Địa ốc Ali Land. + Nguyễn Trần Phúc Nguyên, đại diện pháp luật Công ty Địa ốc Ali Land. + Huỳnh Thị Kinh Thắng, kế toán trưởng Công ty Địa ốc Alibaba. + Vi Thị Hiền, giám đốc Công ty Địa ốc Sunny Land. + Trương Thị Hồng Ngọc, giám đốc Công ty Địa ốc Tia Chớp. + Nguyễn Văn Kiên, giám đốc Công ty Địa ốc Sparta Land. + Trần Huy Phúc, giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Binh Thép. Nguyễn Thái Lực, giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành, bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Nguyễn Thái Lực bị khởi tố tội rửa tiền. Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm) cũng bị khởi tố hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tuy nhiên, do Mai đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được cho tại ngoại.