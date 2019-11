Vụ bà nội nghi giết cháu: Nạn nhân vừa được mua bảo hiểm

Ngày 11-11, Cơ quan Công an huyện Yên Thành và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) nghi sát hại cháu nội 11 tuổi.



Nạn nhân trong vụ án là em NTTT (11 tuổi, học lớp 6) cháu nội bà Hường.

Một số báo chí đã phỏng đoán nguyên nhân khiến bà Hường giết cháu gái là để nhận tiền bảo hiểm.

Theo một thông tin mà PLO nắm được, vào ngày 9-8, bà Hường có tham gia một hợp đồng bảo hiểm cho cháu NTTT tại một chi nhánh của một tập đoàn bảo hiểm nhân thọ đặt tại Việt Nam. Đến ngày 3-11 thì xảy ra vụ án trên.

Như PLO đã đưa tin, chiều 3-11, em T. đạp xe sang xóm bên để dự sinh nhật bạn học. Tuy nhiên, đến chiều tối, gia đình không thấy em T. về nhà nên đã tổ chức đi tìm. Khi đến bờ đập Bàu Ganh (xã Hậu Thành) có chiếc mũ và áo của em T.

Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người đi tìm kiếm. Lúc 5 giờ 30 sáng 5-11, người thân và người dân phát hiện thi thể em T. nổi lên trên đập nước Bàu Ganh.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, qua lời khai ban đầu thì khả năng cao là bà Hường đã giết cháu nội.