Vụ bà nội nghi sát hại cháu: Chồng, con phủ nhận một chi tiết

Ngày 9-11, cơ quan Công an huyện Yên Thành và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) về hành vi sát hại cháu nội 11 tuổi.

Sau khi thực nghiệm hiện trường, bà Hường đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân trong vụ án là em Nguyễn Thị T. (11 tuổi, học lớp 6)- cháu nội của bà Hường.



Hình ảnh bà Hường đạp xe đạp và cháu trước khi xat ra vụ việc đau lòng được camera người dân ghi lại.

Ông Nguyễn Duy Cường, Trưởng Công an xã Hậu Thành, cho biết, ông Ng.V.T (chồng bà Hường) và anh NG.V.Ch (con trai bà Hường, là bố của nạn nhân) đã được công an mời lên để làm rõ một số tình tiết theo lời khai của bà Hường.

“Chồng và con trai đã phản bác lời khai của bà Hường về việc con trai hỗn láo với mẹ và chi tiết bà gắp miếng thịt cho chồng bị con trai mắng và lấy lại miếng thịt bỏ sang cho con. Gia đình phản bác. Chúng tôi thấy lời khai chi tiết đó vô lý, không đúng, bởi thời đại giờ làm gì có chuyện bà gắp cho ông miếng thịt, con trai gắp lấy lại” – ông Cường nói.

Theo ông Cường, bà Hường thời gian qua đầu óc, tâm lý bình thường. Đặc biệt sau khi bà Hường bắt xe ra Hà Nội rồi trở về “vẫn đanh thép lại, bình tĩnh, mặt lạnh như tiền, không biểu hiện dao động”. Bà Hường trước đây có theo đi theo “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ”, nhưng từ tháng 4-2018, chính quyền và người thân khuyên nhủ, bà đã từ bỏ tà đạo trên.

Chiều 8-11, bà Hường được cảnh sát đưa ra đập nước Bàu Ganh để thực nghiệm hiện trường.

Thời gian qua, bà Hường cùng bố, mẹ của em T. có mua hai gói bảo hiểm cho T.

Về gói bảo hiểm của em T., Văn phòng Tổng đại lý AIA Nghệ An cho biết, bố, mẹ của em T. là người đứng ra mua bảo hiểm cho T. và phía bảo hiểm AIA đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra. Văn phòng Tổng đại lý Hanwhalife ở Nghệ An cũng cho biết, bà Hường là người đã mua bảo hiểm cho em T. và phía bảo hiểm đang chờ kết luận của cơ quan công an.

Như tin đã đưa, chiều 3-11, em T. đạp xe đạp sang xóm Pú Thượng (xã Hậu Thành) để dự sinh nhật bạn học. Tuy nhiên, đến chiều tối, gia đình không thấy em T. về nhà nên đã tổ chức đi tìm. Khi đến bờ đập Bàu Ganh (xã Hậu Thành) có chiếc mũ và áo của em T.

Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người đi tìm kiếm. Lúc 5 giờ 30 sáng 5-11, người thân và người dân phát hiện thi thể em T. nổi lên trên đập nước Bàu Ganh.

Sáng 7-11, bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho báo chí biết, qua lời khai ban đầu thì nguyên nhân chính khiến bà Hường giết cháu nội Nguyễn Thị T. là do mâu thuẫn gia đình.