Vụ cô gái nhảy xuống xe kêu cứu liên quan đến một 'đại gia'

Ngày 27-7, nguồn tin của PLO cho biết vụ cô gái nhảy khỏi xe ô tô tri hô bị “bắt cóc” ở huyện Đức Hòa, Long An đêm 25-7 và ba người đàn ông trong clip đưa lên Facebook đều ngụ thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Trong đó có ông PVĐ, chủ nhà hàng, karaoke, khách sạn tại thị xã La Gi.



Hình ảnh nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Trước đó, vào chiều tối 25-7, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh người dân bắt giữ ba thanh niên và một cô gái tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Nhóm người này đi trên xe bán tải, khi đang dừng lại đổ xăng tại thị trấn Đức Hòa thì bất ngờ cô gái trên ô tô nhảy xuống xe hô hoán ‘bị bắt cóc’. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều thanh niên địa phương đã xông vào vây đánh và khống chế ba thanh niên trên.

Sau đó Công an huyện Đức Hòa có mặt tại hiện trường, đưa nhóm người trên cùng phương tiện về trụ sở công an huyện để lấy lời khai.



Qua xác minh, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An khẳng định, không có chuyện bắt cóc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.



Cảnh sát bảo vệ ba thanh niên không cho người dân tấn công. Ảnh: CTV

Theo thông tin từ Công an huyện Đức Hòa, bước đầu công an xác định đây là một vụ va chạm trong việc nợ nần.

Cụ thể ba thanh niên nói trên cùng cô gái NTBT (sinh năm 2004) có quen biết. T. đang là nhân viên phục vụ tại quán karaoke ở thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, Long An.



Công an huyện Đức Hòa đang tập trung làm rõ động cơ của ba thanh niên và hành động tri hô “bị bắt cóc” của cô gái đi cùng khiến vụ việc gây xôn xao dư luận.