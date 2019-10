Xem xét khởi tố vụ biến heo nái thành thịt bò ở Bình Thuận

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây chế biến, tiêu thụ thịt heo nái thành thịt bò do Nguyễn Đình Tân (SN 1982, ngụ xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam) làm chủ, ngày 31-10, tin từ cơ quan chức năng cho biết qua kết quả kiểm nghiệm mẫu thịt lấy từ sạp và tại nhà của Tân, đã cho kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.





Theo đó, qua gửi mẫu đi kiểm nghiệm tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Bình Thuận và Chi cục Thú y vùng VI - Cục Thú y đã cho kết quả mẫu thịt dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Ngoài ra, các chỉ số khác đều không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ mẫu thịt của cơ sở này, vượt chỉ số cho phép ở mức cao, trong đó nhiều chỉ số vượt hơn cả ngàn lần. Điều đáng nói là trong đó có các loại virus với các chỉ số vượt cao là nguyên nhân trực tiếp gây ngộ độc thực phẩm, nếu ăn phải.

Kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi cho thấy tại thời điểm trước đây dịch bệnh này diễn ra, Tân đã thu mua thịt heo trôi nổi ngoài tỉnh bị nhiễm bệnh về để dự trữ, tiêu thụ.

Kết quả xác minh ban đầu cũng cho thấy nguồn thịt từ cơ sở của Tân không chỉ bán lẻ tiêu dùng hằng ngày tại khu vực chợ Phan Thiết, mà còn cung cấp cho một số cơ sở kinh doanh dịch vụ tiệc cưới.

Liên quan đến hành vi kinh doanh mất vệ sinh an toàn thực phẩm của Tân, hiện nay các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như PLO đã thông tin, ngày 14-10, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TP Phan Thiết và các ngành chức năng tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm tại điểm kinh doanh của Nguyễn Đình Tân, ở chợ Phan Thiết, thuộc phường Đức Thắng, TP Phan Thiết.

Qua kiểm tra phát hiện Tân đang bán hơn 80 kg thịt heo nái nhưng quảng cáo là thịt bò cho người tiêu dùng. Tại thời điểm kiểm tra ngày 13-10, số thịt trên đã có dấu hiệu đổ nhớt và có mùi hôi.

Cũng tại thời gian trên, tổ kiểm tra số 2 của Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Nam tiến hành kiểm tra tại nhà của Tân tại thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hai tủ đông đang chứa 364,5 kg thịt động vật mà đối tượng đang trữ, để dành bán cho người tiêu dùng.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận toàn bộ số thịt trên đã có dấu hiệu đổ nhớt, ôi thiu, biến đổi màu sắc, có mùi hôi nồng nặc.

Quá trình làm việc với đoàn công tác, Tân khai nhận mình làm hoạt động kinh doanh thịt động vật từ năm 2010 đến nay. Trong quá trình hoạt động, do nhận thấy đặc điểm thịt heo nái già có màu sắc, sớ thịt gần giống thịt bò nên thu mua heo nái già đã thải loại ở các địa bàn Đồng Nai, Bình Định và Quảng Ngãi…