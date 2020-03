Xử lý 123 người ở Thanh Hóa phao tin về dịch Covid-19

Chiều nay 27-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phát hiện xử lý 123 trường hợp công dân Thanh Hóa đưa tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19. Công an xử phạt 13 trường hợp với tổng số tiền 131,5 triệu đồng, tham mưu chính quyền địa phương xử phạt 7 trường hợp với tổng số tiền 43 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua theo dõi, giám sát và đấu tranh, xử lý với các hành vi vi phạm trên không gian mạng cho thấy các đối tượng thù địch, bất mãn thường thiết lập nhiều trang mạng, hội nhóm, tài khoản facebook… để tán phát, chia sẻ các bài viết.

Các hình ảnh, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, kích động về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Trong đó có các thông tin bịa đặt gây sốc về số người chết, người nhiễm COVID-19 tại Việt Nam gây hoang mang trong dư luận xã hội. Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, có nhiều trường hợp do thiếu hiểu biết đã góp nhặt, chia sẻ những thông tin sai sự thật, thậm chí là thông tin của các trang mạng phản động trên trang facebook cá nhân.



Thanh Hóa xử lý 123 trường hợp tung tin sai về dịch Covid-19. Ảnh: Đ.HỢP

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin thêm nhiều trường hợp đăng tin nhằm câu view, câu like và phục vụ mục đích bán hàng online. Các trường hợp sai phạm, sau khi được cơ quan Công an làm việc, phân tích đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và tự gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, cam kết không tái phạm.

Ngoài việc xử lý tung tin sai sự thật, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng xử lý nhiều trường họp lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Lê Thị Hiền (28 tuổi), ngụ huyện Triệu Sơn lừa bán khẩu trang qua mạng facebook, chiếm đoạt tài số tiền trên 600 triệu đồng. Trường hợp khác là Nguyễn Thị Thu Hương (24 tuổi), ngụ huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) lừa đảo bán khẩu trang trên mạng facebook, chiếm đoạt trên 1,5 tỷ đồng.…

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời công an cũng kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng các trường hợp đăng thông tin bịa đặt, sai sự thật.