Xưởng ma túy trong căn nhà 4 lầu ở Bình Dương

Ngày 16-11, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết vừa phát hiện một xưởng sản xuất ma túy có quy mô rất lớn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, do NBV (37 tuổi, quê Bắc Ninh) điều hành.



Máy dập ma túy thủ công cùng tang vật công an thu giữ. (Ảnh do công an cung cấp)



Theo Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng Công an huyện Phú Giáo, trong khi tuần tra trên đường ĐT 741, Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy phối hợp với CSGT và trật tự (Công an huyện Phú Giáo) phát hiện ô tô 61A-658.96 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.



Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong xe của V. có chứa một bịch ma túy đá và tám viên ma túy tổng hợp.

Công an huyện Phú Giáo ngay sau đó phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng khám xét hai căn nhà mà V. đang thuê ở TP Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát.

Tại căn nhà ở thị xã Bến Cát, công an thu giữ một số tang vật là ma túy tổng hợp và ma túy đá.

Tiếp tục khám xét căn nhà bốn lầu tại TP Thủ Dầu Một, công an phát hiện hơn 2.700 viên ma túy tổng hợp, cỏ Mỹ, năm túi ma túy đá, máy sản xuất ma túy, nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều hung khí như dao, kiếm…

Thượng tá Bồ Văn Cúc cho biết thêm, sau khi học cách thức bào chế ma túy, V. đã mua các tiền chất từ nhiều nơi khác nhau, sau đó tự sản xuất ra ma túy tổng hợp, ép thành viên với nhiều hình dạng khác nhau để sử dụng và phân phối cho người nghiện.

“V. nghiện lâu năm nên phương thức hoạt động và sản xuất ma túy hết sức tinh vi. Ban đầu người này khai báo quanh co nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đang từng bước điều tra làm rõ. Do đây là vụ án lớn, vượt quá thẩm quyền của công an huyện nên chúng tôi sẽ chuyển giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy thụ lý theo thẩm quyền” - Thượng tá Cúc nói.

Theo một nguồn tin, V. đã sản xuất ma túy trong ngôi nhà ở TP Thủ Dầu Một một thời gian dài. V. bố trí người canh gác căn nhà 24/24 giờ. Tại đây, V. bố trí nơi chuyên sản xuất ma túy thủ công với rất nhiều khuôn có các hình dạng khác nhau.

Trong căn nhà này, V. còn thiết kế một căn phòng như một vũ trường thu nhỏ dùng vào việc chơi ma túy.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.