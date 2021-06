Nghiên cứu cho biết những người có thói quen uống trà thường xuyên sẽ sống lâu hơn và ít có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính hơn. Trà không chỉ là thức uống giải khát mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nó chứa các chất chống oxy hóa mang lại lợi ích chữa bệnh. Bên cạnh đó, trà có ít caffeine hơn cà phê và cũng có thể giúp bạn giảm cân.

Dưới đây là 5 loại trà không chỉ giúp bạn tràn đầy năng lượng cho ngày mới mà còn giúp bạn khỏe mạnh:

Trà xanh

Trà xanh chứa đầy chất chống oxy hóa được gọi là catechin, có lợi cho việc làm dịu chứng viêm và đẩy lùi các bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch.



Trà xanh chính là một thức uống tuyệt vời để giúp tăng tuổi thọ. Ảnh: NHẬT LINH

Những chất chống oxy hóa này cũng phá vỡ các mảng protein nguy hiểm tiềm ẩn, giảm nguy cơ phát triển chứng xơ vữa động mạch có thể gây ra cục máu đông, khiến nó trở thành một yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc là một thức uống lành mạnh chứa đầy chất chống oxy hóa và đặc tính kháng khuẩn. Nó được biết đến với tác dụng cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể và giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn.

Bên cạnh đó, trà hoa cúc cũng giúp làm dịu thần kinh và tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Các chất chống oxy hóa có trong trà hoa cúc được biết đến với tác dụng chống lại một số bệnh ung thư. Nghiên cứu cho thấy những người uống trà hoa cúc sẽ sống lâu hơn so với những người không uống loại trà này.

Trà gừng

Gừng đã được sử dụng trong nhiều năm để chống lại bệnh tật và điều trị bệnh. Loại trà này là một cách hiệu quả để làm dịu cơn say tàu xe.

Trà gừng có một hợp chất gọi là gingerols, được sử dụng trong các liệu pháp bảo vệ chống lại các bệnh như ung thư, huyết áp và tiểu đường. Nó là một thay thế tốt cho các loại thuốc chống buồn nôn cho những người không thể dùng các loại thuốc này. Trà gừng cũng có thể giúp bạn giảm cân và cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Trà bạc hà

Trà bạc hà được biết đến với lợi ích tiêu hóa. Nó có một hợp chất gọi là tinh dầu bạc hà giúp thư giãn đường ruột và giảm đầy hơi.

Trà bạc hà chứa nhiều chất kháng khuẩn, chất chống oxy hóa và đặc tính kháng vi-rút, có thể giúp chống lại bệnh ung thư. Nó cũng được biết đến như một phương pháp điều trị ngắn hạn hiệu quả để làm giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS).

Trà dâm bụt

Trà dâm bụt đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm huyết áp. Nghiên cứu cho thấy, uống trà dâm bụt liên tục trong 6 tuần có thể giúp giảm huyết áp ở người cao huyết áp.

Nó cũng có lợi ích bảo vệ chống lại bệnh béo phì và hoạt động như một phương pháp điều trị tiềm năng cho bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Bên cạnh đó, trà dâm bụt chứa một chất chống oxy hóa anthocyanins, có thể làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như bệnh tim, tiểu đường và ung thư, theo The Times of India.