7 thực phẩm tốt cho sức khỏe của phổi

Ớt

Ớt là một trong những nguồn giàu vitamin C, một chất dinh dưỡng hòa tan trong nước hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể. Ớt có thể hỗ trợ nhiều hơn cho đường hô hấp bởi nồng độ cao của vitamin C và hợp chất thức vật capsaicin, thành phần tích cực của ớt khiến chúng có cảm giác cay nồng.



Ớt có thể hỗ trợ nhiều hơn cho đường hô hấp của bạn. Ảnh: NHẬT LINH

Một nghiên cứu trên 400.000 người trưởng thành đã phát hiện ra mối liên hệ chặt chẽ giữa chế độ ăn nhiều thực phẩm cay bao gồm ớt và giảm nguy cơ tử vong liên quan đến các bệnh hô hấp, ung thư và bệnh tim. Nghiên cứu bổ sung cho thấy capsaicin dường như giúp làm chậm sự lây lan của bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ ở động vật thí nghiệm.



Củ cải

Củ cải đường là thực phẩm được coi là tốt cho phổi vì nhiều lý do. Các loại rau màu đỏ, vàng và cam có tác dụng chống viêm mạnh mẽ và chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho phổi.

Tiến sĩ Nazir Lone, một nhà nghiên cứu về phổi của Trung tâm Y tế Vịnh Peconic ở New York cho biết: “Củ cải đường rất giàu nitrat giúp làm giãn mạch máu và tối ưu hóa việc hấp thụ oxy trong các mạch máu phổi. Củ cải đường cũng chứa nhiều khoáng chất như magiê và carotenoid có đặc tính chống oxy hóa.”

Chất chống oxy hóa là các hợp chất thực vật liên quan đến việc bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, những phân tử có thể gây hại cho các tế bào khỏe mạnh, bao gồm cả những tế bào trong phổi, theo US News Health.

Protein nạc

Để có đủ protein trong chế độ ăn uống chúng ta nên bổ sung cá, thịt gia cầm và nên hạn chế thịt đỏ. Bên cạnh đó đậu và đậu lăng cũng là những nguồn cung cấp sắt và kẽm dồi dào giúp trở thành thực phẩm tuyệt vời để chữa bệnh phổi.



Protein nạc như bổ sung cá, thịt gia cầm là những thực phẩm tuyệt vời cho người bệnh phổi. Ảnh: NHẬT LINH

Teresa Baczkowski, một chuyên gia dinh dưỡng ở Los Angeles lưu ý rằng, protein và một số khoáng chất thúc đẩy sản xuất hồng cầu khỏe mạnh rất quan trọng đối với chức năng phổi, bởi các tế bào hồng cầu đóng một vai trò quan trọng trong việc trao đổi carbon dioxide và oxy trong phổi.



Trà xanh

Các lợi ích chống oxy hóa và chống viêm của trà xanh có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hoặc COPD. Epigallocatechin gallate (EGCG) là một catechin tập trung trong trà xanh có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và đã được chứng minh là có thể ức chế sự xơ hóa hoặc sẹo của các mô.

Xơ phổi là một bệnh đặc trưng bởi sẹo mô phổi tiến triển, ảnh hưởng đến chức năng phổi. Một số nghiên cứu cũng cho thấy EGCG có thể giúp điều trị bệnh này.

Nước cam

Là một nguồn tuyệt vời cung cấp vitamin C chống oxy hóa mạnh mẽ, nước cam giúp bảo vệ phổi khỏi các gốc tự do có thể gây bệnh hoặc nhiễm trùng.

Nghiên cứu cho thấy rằng, các chất dinh dưỡng thực vật trong nước cam được gọi là flavonoid kết hợp với vitamin C giúp bảo vệ các tế bào trong phổi và đường hô hấp khỏi stress oxy hóa.



Nước cam giúp bảo vệ phổi khỏi các gốc tự do có thể gây bệnh hoặc nhiễm trùng. Ảnh: NHẬT LINH

Rau lá xanh



Các loại rau lá xanh như rau bina và cải xoăn cũng là thực phẩm tốt cho phổi. Rau xanh là một số nguồn cung cấp carotenoid tốt nhất, vitamin A, C, E, K và sắt, kali cũng như canxi.

Vitamin C có trong rau xanh có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và chống hen suyễn. Vitamin C và vitamin E cũng có tác dụng trong việc giúp giảm bớt tình trạng viêm phổi, theo US News Health.

Cà chua

Cà chua là thực phẩm tốt cho phổi bởi vì chúng là một trong những nguồn tốt nhất của lycopene, hợp chất tạo ra màu đỏ tươi cho cà chua. Nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa lycopene và khả năng bảo vệ chống lại ung thư phổi.



Cà chua cũng là một trong những thực phẩm tốt cho người bệnh phổi. Ảnh: NHẬT LINH

Lợi ích chống viêm của lycopene từ cà chua cũng có thể đóng một vai trò trong việc giảm bớt các triệu chứng của bệnh hen suyễn, một tình trạng trong đó đường thở thu hẹp và tạo ra lượng chất nhầy không tốt cho sức khỏe. Lycopene cũng có liên quan đến sức khỏe tim mạch tốt hơn.



Cũng như nhiều chất dinh dưỡng, lycopene được tiêu thụ tốt nhất từ các nguồn thực phẩm hơn là một chất bổ sung. Các loại thực phẩm khác giàu lycopene bao gồm dưa hấu, bưởi hồng và ổi, theo US News Health.

4 Mẹo đơn giản để tránh thiếu sắt (PLO)- Cục Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm Ấn Độ (FSSAI) gần đây đã đề xuất một số mẹo hữu ích để ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt trong cơ thể.