Theo The Times of India, khoai lang rất giàu tinh bột, chiều carbs và calo, loại rau củ này cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như protein, vitamin A, vitamin C, kali, magie, sắt,...

Mặc dù khoai lang là an toàn để tiêu thụ cho tất cả mọi người, nhưng một số người có thể cần phải chú ý thêm một chút khi tiêu thụ nó do sự hiện diện của vitamin A.



Khoai lang cung cấp một lượng lớn protein, vitamin A, vitamin C, kali, magie,... Ảnh: NHẬT LINH

Sỏi thận

Khoai lang rất giàu dinh dưỡng và nó cũng chứa nhiều oxalat, một loại axit hữu cơ. Thêm quá nhiều khoai lang vào chế độ ăn uống khi bị sỏi thận có thể gây khó khăn cho những người đã bị sỏi thận.

Chất oxalat bắt đầu lắng đọng trên viên sỏi đã tồn tại, làm tăng các triệu chứng và cơn đau.

Theo nhà dinh dưỡng học Seema Khanna có trụ sở tại Delhi: "Khoai lang có hàm lượng oxalat cao do đó nên tránh hoặc hạn chế ăn chúng khi những người có thể có nguy cơ hình thành sỏi thận".

Cô ấy nói thêm rằng, nó cũng rất giàu kali và ăn hơn 50g khoai lang trong một ngày có thể không phù hợp với bệnh nhân thận.

Khó chịu ở dạ dày

Loại rau củ này cũng chứa mannitol, một loại carbohydrate được gọi là rượu đường hoặc polyol.

Mặc dù không có hại khi sử dụng loại carbohydrate này, nhưng nếu tiêu thụ quá mức có thể gây phiền hà cho những người bị chứng khó chịu ở dạ dày.

Ăn khoai lang quá nhiều khi bị đau bụng có thể dẫn đến tiêu chảy, đau bụng, chướng bụng. Vì vậy, khi bị đau dạ dày cách tốt nhất là bạn nên tránh chúng.

Bệnh tiểu đường

So với khoai tây, khoai lang có chỉ số đường huyết vừa phải và được coi là tốt cho sức khỏe.

Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng ăn khoai lang có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin. Chúng chứa nhiều chất xơ và hàm lượng chỉ số đường huyết thấp, khoai lang có thể giúp kiểm soát lượng đường huyết trong cơ thể. Nhưng không nên dùng quá nhiều, nếu không, nó có thể dẫn đến tăng đột biến lượng đường trong máu.

Vấn đề về tim

Là một nguồn cung cấp kali dồi dào, khoai lang có thể giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim. Nhưng khi tiêu thụ quá mức có thể không phải là một ý kiến hay. Lượng kali dư thừa có thể dẫn đến tăng kali máu hoặc nhiễm độc kali và có thể là lý do gây đau tim, theo The Times of India.