Trứng là thực phẩm bổ dưỡng nhưng chúng ta cần bảo quản đúng cách để tránh làm trứng bị ung. Nếu ăn trứng bị ung có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo Boldsky, dưới đây là một số vấn đề chúng ta có thể gặp phải khi ăn trứng ung:

Nhiễm Bacillus cereus

Nhiễm Bacillus cereus là một trong những bệnh truyền qua thực phẩm do một loại vi khuẩn cùng tên thuộc giống Bacillus gây ra. Nhiễm trùng dễ dàng lây lan từ môi trường tự nhiên như đất và nước biển sang trứng và các loại thực phẩm khác. Một số triệu chứng của nhiễm trùng B.cereus là: tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng.

Nhiễm khuẩn Salmonella

Nhiễm khuẩn Salmonella do trứng đã được xác định là mối lo ngại về sức khỏe. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhiễm khuẩn salmonellosis do thực phẩm gây ra chủ yếu do hai tác nhân: Salmonella Typhimurium và Salmonella Enteritidis.

Việc lây nhiễm Salmonella từ trứng bằng cách lây nhiễm trực tiếp vào đường sinh sản của gà mái hoặc gián tiếp bằng cách xâm nhập qua vỏ trứng trong quá trình xử lý. Một số triệu chứng của nhiễm khuẩn Salmonella bao gồm: sốt, buồn nôn, tiêu chảy.

Bệnh Listeriosis

Listeriosis là một do vi khuẩn gram dương listeria monocytogenes gây ra. Loại vi khuẩn này, giống như Salmonella, cũng có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe con người. Tiêu thụ các loại thực phẩm như trứng ung, trứng chưa nấu chín hoặc trứng sống có thể làm lây nhiễm L. monocytogenes.