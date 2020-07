TP.HCM làm gì để đảm bảo bữa ăn an toàn cho người dân?

Ban Quản lý ATTP TP.HCM vừa có báo cáo về công tác hoạt động từ 16-6 đến 15-7 và phương hướng hoạt động trong tháng 8-2020.

Theo đó, để đảm bảo bữa ăn an toàn cho người dân, ban Quản lý ATTP TP.HCM đã tiếp tục tập trung xây dựng các chuỗi thực phẩm an toàn ở địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác, đặc biệt là những địa phương có số lượng lương thực lớn cung cấp cho TP. Đồng thời, ban Quản lý cũng đã triển khai công tác hậu kiểm các cơ sở kinh doanh thực phẩm tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”.

Ngoài ra, Ban Quản lý ATTP TP.HCM tiếp tục khảo sát được 15/24 chợ xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm. Theo đánh giá thì việc kinh doanh hàng hóa của các tiểu thương trong chợ còn gặp nhiều khó khăn, có ít người mua do có nhiều chợ tự phát. Ban Quản lý đã có kiến nghị về việc hỗ trợ lớp tập huấn cho các tiểu thương, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các loại hình ăn uống tại chợ, hướng dẫn thực hiện bản cam kết ATTP,…



Địa bàn TP.HCM còn nhiều chợ tự phát. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Trong tháng, ban Quản lý ATTP TP.HCM cũng đã thực hiện kiểm tra hơn 700 cơ sở, phát hiện 37 cơ sở vi phạm, ban hành 39 Quyết định xử phạt hành chính, số tiền xử phạt hơn 560 triệu đồng.