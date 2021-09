Quả lựu đã được chứng minh là mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời, chẳng hạn như ức chế tăng cân, giữ gìn làn da tươi trẻ, hỗ trợ tiêu hóa,...



Nghiên cứu mới chỉ ra rằng, nước ép lựu có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh: NHẬT LINH

Một nghiên cứu mới từ các nhà nghiên cứu sinh học ở Mexico đã phát hiện ra rằng, nước ép từ quả lựu có thể cải thiện mức độ của một số dấu hiệu liên quan tới bệnh tim.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm cho các con chuột được áp dụng chế độ ăn nhiều calo để gây béo phì sử dụng nước ép lựu. Sau đó, họ đo các con vật để tìm các dấu hiệu sinh lý thường chỉ ra bệnh béo phì và các tình trạng liên quan đến tim, bao gồm viêm, huyết áp và mức cholesterol.

Kết quả, nhóm nghiên cứu báo cáo rằng, nước ép lựu làm giảm nồng độ lipoprotein mật độ thấp (còn được gọi là LDL, cholesterol "xấu") đáng chú ý 39% và tăng lipoprotein mật độ cao ( cholesterol "tốt") lên 27%. Các nhà khoa học cho biết chỉ riêng những yếu tố này đã làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch từ 12% đến 18%.

Hơn nữa, nước ép lựu cũng làm giảm huyết áp tới 24% và cũng làm giảm mức độ viêm trong mạch máu.

Các nhà khoa học cho rằng, cần phải nghiên cứu thêm trước khi chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng nước ép lựu cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở người. Tuy nhiên, điều này cũng rất đáng khích lệ và có thể là lý do đủ tốt để bổ sung loại trái cây vào chế độ ăn uống của chúng ta, theo Eat This, Not That.