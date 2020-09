Mẹo chọn chế độ ăn kiêng để giảm cân nhanh chóng

Khi nói đến giảm cân, có rất nhiều lời khuyên. Các tạp chí, sách và trang web đều hứa hẹn rằng bạn sẽ giảm được tất cả số cân mà bạn mong muốn, bằng cách sử dụng chế độ ăn kiêng loại bỏ chất béo hoặc carbs hoặc những chế độ ăn kiêng siêu thực phẩm hoặc các chất bổ sung đặc biệt.

Với rất nhiều lựa chọn mâu thuẫn, làm thế nào để bạn biết cách tiếp cận nào có thể phù hợp với bạn? Dưới đây là một số gợi ý để chọn phương pháp giảm cân phù hợp.



Trước khi bắt đầu giảm cân, hãy tìm hiểu kỹ về nó để tìm ra phương pháp phù hợp nhất cho bản thân. Ảnh: NHẬT LINH

Bí quyết chọn xu hướng ăn kiêng



Nhà dinh dưỡng nổi tiếng Rujuta Diwekar gần đây đã chia sẻ một số mẹo cần thiết để lựa chọn kế hoạch ăn kiêng phù hợp để giảm cân. Rujuta cho biết chế độ ăn kiêng không chỉ quyết định giảm cân nhanh đến đâu mà còn tác động nhiều đến sức khỏe. Theo cô, lựa chọn một chế độ ăn uống bền vững là tốt nhất. Nó rất tốt cho việc giảm cân cũng như sức khỏe của bạn.

Các chế độ ăn kiêng như Keto, DASH, Atkins hay Paleo hoặc thậm chí nhịn ăn gián đoạn được biết là có thể đạt được kết quả giảm cân trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, việc tái phát sau khi sử dụng các chế độ ăn kiêng này cũng có thể dẫn đến tăng cân. Vì vậy, điều quan trọng là phải ăn chế độ ăn kiêng bền vững, có thể giúp duy trì cân nặng trong thời gian dài, theo The Times of India.

Chế độ ăn uống không bền vững

Theo Rujuta, dấu hiệu đầu tiên của một chế độ ăn kiêng không bền vững là nó hứa hẹn giảm cân nhanh chóng. Nhưng thực tế, chúng ta đều biết rằng giảm cân là một quá trình cần thời gian và bạn phải có mục tiêu thiết thực khi muốn giảm cân.

Một chế độ ăn kiêng không bền vững chắc chắn có thể giảm cân nhanh chóng trong thời gian đầu nhưng sẽ phải trả giá bằng sức khỏe về lâu dài. Hơn nữa, việc giảm cân là trong ngắn hạn, sau một thời gian bạn có xu hướng tăng lại số cân đã mất.



Nhiều người lầm tưởng để giảm cân là loại bỏ chất béo ra khỏi chế độ ăn uống, tuy nhiên, điều này có thể khiến cơ thể bị thiếu chất dinh dưỡng. Ảnh: NHẬT LINH

Điểm chung thứ hai về xu hướng ăn kiêng không bền vững là nó luôn xoay quanh carbs, protein, chất béo, calo và chủ yếu đề nghị loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm khỏi chế độ ăn uống hàng ngày. Rujuta cho biết, cách dễ dàng để phân biệt các chế độ ăn kiêng này là tên của chúng. Cô ấy nói rằng những chế độ ăn kiêng này luôn đi kèm với những cái tên lạ mắt như Keto, LCHF, Paleo, IF, Atkins và những loại khác, theo The Times of India.



Chế độ ăn bền vững

Chuyên gia dinh dưỡng khẳng định rằng, một chế độ ăn kiêng bền vững có thể hơi khó khăn vì bạn có thể không thấy giảm cân trong thời gian đầu, nhưng về lâu dài nó sẽ hiệu quả hơn. Chế độ ăn kiêng bền vững trước hết giúp cải thiện sức khỏe, sau đó bạn sẽ dần dần tự động giảm cân. Giảm cân bằng một chế độ ăn kiêng bền vững không phải trong thời gian ngắn mà là cả một quá trình.

Thứ hai, một chế độ ăn uống bền vững tập trung vào nhiều thực phẩm địa phương hoặc theo mùa hoặc những thực phẩm truyền thống. Bạn không phải loại bỏ bất kỳ nhóm thực phẩm nào hoặc tước bỏ chúng khỏi chế độ ăn uống hàng ngày. Thức ăn tự nấu, đặc sản theo mùa, phương pháp nấu ăn truyền thống đều thuộc nhóm này.

Hãy nhớ rằng mục tiêu của bạn không chỉ là giảm cân mà còn là cải thiện tình trạng sức khỏe. Hầu hết mọi người tăng cân do một số tình trạng bệnh lý tiềm ẩn. Trước tiên, chúng ta nên cố gắng cải thiện tình trạng sức khỏe của mình, điều này chỉ có thể đạt được bằng cách tuân theo các xu hướng ăn kiêng bền vững. Vì vậy, hãy lựa chọn một cách khôn ngoan.