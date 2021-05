Uống quá ít nước sẽ gia tăng nguy cơ gây đột quỵ. Một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên Tạp chí Frontiers in Neurology cho biết, sau khi xem xét bệnh tình của 203 bệnh nhân bị đột quỵ, thì phát hiện thấy 9% số này trong tình trạng thiếu nước trước đó. Và những bệnh nhân này cũng chậm phục hồi. Do đó, hãy uống đủ nước giảm nguy cơ đột quỵ.

Một nghiên cứu kéo dài 12 năm của Trường Y Harvard trên các phụ nữ mãn kinh đã phát hiện ra rằng, những người ngồi lâu hơn 10 tiếng mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ cao hơn 18 % so với những người ngồi dưới 5 tiếng.

Những người đàn ông mê ăn nhiều thịt đỏ mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ cao hơn 28% so với những người lâu lâu mới ăn hoặc ăn rất ít. May mắn thay, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng chỉ cần thay thế khẩu phần thịt đỏ mỗi ngày bằng thịt gà hay các lựa chọn thay thế khác có thể giảm nguy cơ đột quỵ.

Ăn ít các sản phẩm sữa cũng là nguyên nhân gia tăng nguy cơ rủi ro đột quỵ. Do đó, bạn nên ăn nhiều loại pho mát, sữa chua, sữa tươi nói chung.

Một nghiên cứu của Viện Thần kinh Hoa Kỳ cho thấy, 59% người đột quỵ do thiếu vitamin C. Do đó, bạn hãy ăn nhiều cam, đu đủ, ớt, bông cải xanh và dâu tây, những thức chứa đầy vitamin C thiết yếu cho cơ thể.

Ngoài ra, bạn cứ thích ngồi trong văn phòng việc, ít ra đường phơi nắng, hoặc ra đường bịt kín như Ninja mà không để ánh nắng chạm vào da dễ dẫn đến thiếu vitamin D và là nguyên nhân gia tăng nguy cơ đột quỵ. Cùng với việc phơi nắng, bạn cũng có thể bổ sung vitamin D bằng cách ăn các loại thực phẩm như cá ngừ, cá hồi, gan bò và lòng đỏ trứng.