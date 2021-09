Theo Eat This, Not That, khi bạn bước sang tuổi 60 có thể bạn sẽ biết được những bài tập để tăng cường sức khỏe, loại thuốc nào hiệu quả nhất để bổ sung cho cơ thể khỏe mạnh và cần ngủ bao nhiêu để thức dậy cảm thấy thoải mái vào buổi sáng.

Tuy nhiên, nhiều người trên 60 tuổi vẫn đưa các loại thực phẩm không lành mạnh vào chế độ ăn uống của họ và có thể gây hại nghiêm trọng về lâu dài.

Dưới đây là những loại thực phẩm mà bạn cần tránh khi bước qua tuổi 60 tuổi.

Bát ngọt

Mặc dù bạn có thể biết rằng bánh ngọt không phải là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng các chuyên gia cho rằng chúng có thể gây hại cho sức khỏe nếu bạn trên 60 tuổi.



Nhóm người trên 60 tuổi nên hạn chế ăn các đồ ngọt như bánh, kẹo,... Ảnh: NHẬT LINH

Julie Upton, đồng sáng lập của Appetite for Health giải thích: "Các loại bánh rán, bánh ngọt hoặc đồ ngọt khác là một trong những thực phẩm tồi tệ nhất để bổ sung vào bữa sáng. Chúng chứa nhiều calo, chất béo và đường và khi tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn tới thừa cân và béo phì."

Giá đỗ

Mặc dù, rau mầm có vẻ tốt cho sức khỏe nhưng chúng có thể không phải là lựa chọn phù hợp cho nhóm người trên 60 tuổi.

Chuyên gia dinh dưỡng Melissa Mitri tại Wellness Verge cho biết: “Rau mầm như giá đỗ có thể phát triển vi khuẩn salmonella và E.coli, có thể khiến bạn bị bệnh. Cô giải thích, hệ thống miễn dịch suy yếu khi chúng ta già đi, do đó tiêu thụ rau mầm có thể khiến người cao tuổi có nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm.”

Thịt chế biến

Nếu bạn thường xuyên ăn thịt chế biến sẵn, bạn có thể đang tạo điều kiện để gây ra tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể.

Vivo Care, trưởng nhóm dinh dưỡng Jamie Rincker, giải thích: “Thịt đã qua chế biến là một trong số những thực phẩm hàng đầu gây ra tình trạng viêm. Lão hóa là một quá trình viêm nhiễm và việc lựa chọn thực phẩm từ ngũ cốc, trái cây, rau và thịt tươi sẽ giúp ích nhiều hơn cho cơ thể bạn về lâu dài."

Đồ chiên

Nếu bạn cảm thấy khó duy trì cân nặng của mình trên 60 tuổi, thì việc cắt giảm đồ chiên rán khỏi kế hoạch bữa ăn có thể là một lựa chọn sáng suốt.

Chúng có thể làm tăng nguy cơ béo phì và bệnh tim, đồng thời chứa nhiều calo đến mức khó có thể đảm bảo lượng calo khuyến nghị hàng ngày của bạn.

Nước ngọt

Soda không phải là lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe của bạn ở mọi lứa tuổi, nhưng bạn chắc chắn nên tránh xa nó bằng mọi giá sau 60 tuổi. Vì nó có liên quan đến thừa cân, béo phì và hội chứng chuyển hóa, có thể làm tăng nguy cơ mắc cả bệnh tiểu đường và bệnh tim.



Sau 60 tuổi nên tránh hoàn toàn việc uống nước ngọt. NHẬT LINH

Kẹo

Bỏ thói quen ăn kẹo thường xuyên có thể giúp cải thiện sức khỏe khi bạn bước qua tuổi 60.

"Đường truyền thống không có lợi ích dinh dưỡng và thay vào đó có thể làm tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim và kháng insulin - một nhân tố chính trong việc phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Chế độ ăn nhiều đường cũng có thể góp phần gây rối loạn tâm trạng và tăng nguy cơ sa sút trí tuệ, huyết áp cao, bệnh gan và một số loại ung thư.", Megan Roosevelt, người sáng lập HealthyGroceryGirl giải thích.