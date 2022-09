Armenia cầu cứu Nga, Liên Hợp Quốc sau khi 49 lính chết vì giao tranh với Azerbaijan

Ngày 13-9, Thủ tướng Armenia - ông Nikol Pashinyan cho biết 49 lính Armenia thiệt mạng khi Azerbaijan tấn công nhiều khu vực ở nước này vào rạng sáng cùng ngày. Còn Azerbaijan nói rằng đây là đòn trả đũa những cuộc tấn công của Armenia, hãng tin AP cho hay.

Ông Pashinyan nói rằng Azerbaijan tấn công vào 6 điểm ở nước này. Còn Bộ Quốc phòng Armenia cho biết vào lúc 0 giờ 5 ngày 13-9, lính Azerbaijan đã nổ súng dữ dội vào hướng các thành phố Goris, Sotk và Jermuk bằng pháo binh, pháo cỡ nòng lớn và cả vũ khí hạng nhẹ.

Bộ Ngoại giao Azerbaijan nói rằng lực lượng Armenia đã bắn vào những nơi đóng quân của Azerbaijan ở 3 quận và những kẻ phá hoại Armenia đã đặt mìn ở các khu vực này. Bộ này cho biết lính Azerbaijan bị thương vong nhưng chưa xác định được số lượng và các biện pháp trả đũa quyết liệt đã được tiến hành.

Trong bối cảnh đụng độ căng thẳng ở biên giới hai nước, chính phủ Armenia đã cầu cứu Nga, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga lãnh đạo và Hội đồng Bảo an LHQ can thiệp với lý do Azerbaijan xâm phạm chủ quyền Armenia, một quan chức thuộc cơ quan báo chí nội các Armenia chia sẻ với hãng thông tấn TASS.

Trong khi đó, hãng thông tấn Trend của Azerbaijan dẫn lời các nguồn tin cho biết hai nước Azerbaijan và Armenia đã đồng ý ngừng bắn ở các khu vực dọc theo biên giới.

Theo đó, hai bên đã đồng ý ngừng bắn từ 09:00 giờ địa phương sau phản ứng đáp trả của các lực lượng vũ trang Azerbaijan. Mặc dù Armenia đã vi phạm thỏa thuận nhưng lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ 9 giờ 15 giờ địa phương.