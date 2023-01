Bà Rịa-Vũng Tàu: Công an đã bắt giữ hơn một tấn pháo nổ

(PLO)-Các đối tượng thường đặt mua hàng qua mạng của người không rõ thân nhân lại lịch. Sau đó hàng được chuyển về qua xe, dịch vụ chuyển phát nhanh cho các đối tượng đưa đi bán lại kiếm lời…

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa thông tin, thực hiện kế hoạch về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ đầu tháng 12-2022 tới nay, PC02 đã chủ trì, phối hợp với phòng Cảnh sát Giao thông, công an địa phương đẩy mạnh đấu tranh với các vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ.

Qua các vụ việc có thể thấy việc mua pháo nổ thường qua mạng, sau đó hàng được chuyển về cho các đối tượng đưa đi bán lại kiếm lời…

Cụ thể, các đơn vị đã phát hiện và bắt giữ bảy vụ vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ, thu giữ 357 bệ pháo và 400 khối hình hộp là pháo hoa nổ (tổng khối lượng khoảng hơn 1,2 tấn).

Ngoài ra còn thu giữ 150 cây thuốc lá hiệu JET, một khẩu súng, hai hộp tiếp đạn, 27 viên đạn loại đạn cao su.

Trong đó có một số vụ nổi cộm, như: Khoảng 16 giờ ngày 2-12-2022, trên đường tuần tra theo kế hoạch, phòng PC02 dừng ô tô 52T- 2377 để kiểm tra. Kết quả phát hiện trong xe có 43 bệ phóng (tổng khối lượng hơn 73kg pháo nổ), một khẩu súng công cụ hỗ trợ, hai hộp tiếp đạn, 27 viên đạn loại đạn cao su.

Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý.

Tiếp đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 7-12-2022, PC02 chủ trì phối hợp với công an thị trấn Long Hải kiểm tra và bắt giữ Nguyễn Lê Đình Thịnh (16 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) có hành vi tàng trữ pháo nổ, tang vật thu giữ một bệ pháo (1,7kg).

Qua làm việc Thịnh khai nhận nhờ bạn tên Phan Viết Ân (20 tuổi) đặt mua trên mạng của một người không rõ nhân thân lai lịch có nick name là “Hồng Tài”. Sau đó pháo được người bán gửi về bằng đường bưu điện (dịch vụ chuyển phát nhanh). Ân và Thịnh sẽ bán lại để kiếm lời. Trước khi bị bắt giữ Thịnh và Ân đã hai lần thực hiện thành công hành vi mua bán pháo. Sau đó vụ việc được chuyển cho công an huyện Long Điền xử lý.

Tối 22-12-2022, phòng PC02 chủ trì phối hợp với công an huyện Long Điền tiến hành kiểm tra căn nhà số 35 Võ Thị Sáu, tổ 5 ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng do Vũ Duy Tân (41 tuổi) là chủ nhà, phát hiện trong nhà đang tàng trữ 262 bệ pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng là 420,1 kg.

Kết quả làm việc xác định Dương Tấn Nghĩa (27 tuổi cùng ngụ xã Phước Hưng) mua số pháo trên của một đối tượng tên Heo Bắc (chưa rõ nhân thân lai lịch) sau đó bán lại cho Tân với giá 850 nghìn đồng/bệ. Tân sau khi mua bán lại để kiếm lời.

Phòng PC02 đã bàn giao hồ sơ vụ việc, tang vật cùng hai đối tượng cho công an huyện Long Điền điều tra theo thẩm quyền.

Trưa 24-12-2022 tại Quốc lộ 51 thuộc phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, PC02 chủ trì, phối hợp cùng tổ tuần tra phòng Cảnh sát Giao thông dừng kiểm tra đối với xe ôtô tải, biển số 72C-091.86, do Lê Văn Như Phương (34 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện xe chở 400 hộp được cất giấu trong 20 bao tải màu vàng. Phương khai nhận đây là pháo hoa nổ, có tổng khối lượng khoảng 680kg.

Ngoài ra trên xe còn có 150 cây thuốc lá hiệu JET được cất giấu trong bốn bao tải. PC02 đã bàn giao hồ sơ vụ việc, tang vật cùng Phương cho công an thị xã Phú Mỹ điều tra theo thẩm quyền.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự nhấn mạnh, việc tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo nổ bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý nghiêm.

Trong thời gian tới, đặc biệt trong những ngày Tết Nguyên đán, PC02 cùng các đơn vị nghiệp vụ, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ để giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

TRÙNG KHÁNH