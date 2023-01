Bà trùm buôn lậu Mười Tường thừa nhận buôn lậu đường

(PLO)- Ban đầu Mười Tường cho rằng bị em trai vu oan nhưng khi đối chất tại toà đã thừa nhận số đường lậu bị bắt quả tang là của mình.

Ngày 5-1, TAND tỉnh An Giang bước vào ngày thứ 3 xét xử sơ thẩm bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), Nguyễn Hoàng Út (em trai Hạnh), cùng Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền, Trần Văn Phương và Nguyễn Tường Cẩm Tú cùng về tội buôn lậu.

Theo cáo trạng, khoảng 09 giờ ngày 23-12-2018, Út kêu Trần Công Tới đến chốt Biên phòng xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang để cảnh giới (canh đường). Đồng thời Út kêu Võ Minh Phương sang Campuchia nhận và giao đường cát lậu, quần áo cũ cho các ghe để chuyển về Việt Nam.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Phương đến Campuchia giao cho ghe của Nguyễn Văn Dũng 106 bao quần áo, giày, túi xách, mũ (nón); ghe của Lê Văn Điện 400 bao đường cát; ghe của Nguyễn Văn Lình 498 bao đường cát; ghe của Trần Văn Tánh 499 bao đường cát.

Trần Công Tới canh đường tại chốt biên phòng, thấy lực lượng Bộ đội biên phòng đã về hết, nên điện thoại thông báo cho bốn ghe của Dũng, Điện, Tánh, Lình vượt qua chốt kiểm tra để giao hàng hóa cho Bùi Văn Miền tiếp nhận, vận chuyển đi tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Khoảng 18 giờ 45 phút, ghe của Dũng, Điện, Tỉnh, Lình từ Campuchia về Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đến kênh Ruộc, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì bị công an phát hiện, yêu cầu dừng các phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, cho thấy tổng cộng 1.397 bao đường cắt, 106 bao chứa quần áo, giày, túi xách, mũ (nón) đều không có hóa đơn chứng từ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ 4 phương tiện ghe và toàn bộ hàng hóa nhập lậu. Tổng giá trị hàng hóa trên trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010-2020 Nguyễn Thị Kim Hạnh trực tiếp mua đường cát từ Campuchia mang về Việt Nam bán cho 33 người tại An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, và TP.HCM trên 200.000 tấn đường cát, giá trị hơn 2.885 tỉ đồng.

Tại toà, các bị cáo Phương Cam, Miền, Tới đều thừa nhận làm thuê cho Út và biết hàng hoá là hàng lậu.

Em trai Hạnh là Út khai toàn bộ số ngày bị bắt quả tang là của Hạnh. Út khai do có mâu thuẫn nên đã không còn làm việc cho Hạnh từ năm 2017 và cũng phủ nhận việc Tới, Miền, Phương Cam làm thuê cho Út. Còn Hạnh lại phủ nhận cho rằng bị em trai vu oan.

Hạnh cho rằng bản thân không còn buôn lậu từ năm 2018. Còn các tài khoản ngân hàng Hạnh nhờ người khác đứng tên vẫn còn hoạt động là do đàn em sử dụng để lén bị cáo làm ăn riêng, khi xảy ra “tai nạn” thì đổ cho bị cáo.

Tuy nhiên khi đối chất thì Hạnh thừa nhận Út không còn làm cho mình. Đường lậu là do một người ở Campuchia thuê Tới, Miền, Phương Cam đem tới kho bán cho bị cáo. Còn các hàng hoá "nghĩa địa" bị cáo Hạnh không thừa nhận.

Toà tạm nghỉ và sẽ tiếp tục vào ngày mai.

HẢI DƯƠNG