Ám ảnh 4 năm sống chung với tín dụng đen

Các bài viết về tình trạng bất an của những người dính phải tín dụng đen sau khi đăng tải đã nhận được nhiều bình luận của bạn đọc. Nhiều ý kiến mong muốn chính người đi vay hãy tự cứu mình. • “Thủ đoạn nham hiểm nhất của chủ cho vay lãi nặng đẩy người vay vào vòng tròng không thoát được là: Đến ngày thanh lý hợp đồng, chúng tránh mặt với vô số lý do, người đi vay dù có đến cũng không thanh lý được vì không ai làm chứng, lập biên bản vì sự vắng mặt có chủ ý của chúng, buộc chúng phải chịu phạt vì vi phạm hợp đồng là điều không tưởng. Vì thế người đi vay trên giấy tờ hợp đồng là người trả chậm, sai hợp đồng và thế là chúng căn cứ vào hợp đồng buộc con nợ chịu phạt phải trả lãi cao, không bao giờ thoát nợ để nuôi chúng.” Lê Na • “Khi vay có người nào cho cơ quan pháp luật biết không? Đến khi rắc rối lại hỏi chính quyền, cơ quan pháp luật ở đâu.” Phước • “Đề nghị luật quy định tất cả giao dịch của những người có hoạt động cho vay hưởng lãi suất phải đăng ký với công an khu vực. Nội dung đăng ký là lãi suất cho vay và cho đối tượng nào vay. Nếu không đăng ký khi có tranh chấp thì hợp đồng không có giá trị pháp lý. Tôi đố tụi cho vay tín dụng đen còn đất sống.” Tú