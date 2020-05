Bãi xe giữ 2 tháng lấy 12 triệu bị phạt hơn 55 triệu đồng

Ngày 13-5, UBND quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết ngày 6-5, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí về việc thu phí giữ xe vi phạm của Công ty TNHH Vinh Bảo (khu phố 3, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) lấy chi phí 12.800.000 đồng cho 64 ngày giữ phương tiện thì đơn vị đã vào cuộc, xử lý.





UBND quận Bình Tân có thông báo liên quan đến vụ bãi xe thu hơn 12 triệu đồng cho 64 ngày giữ phương tiện tai nạn. Ảnh chụp lại văn bản.

UBND quận Bình Tân đã thành lập tổ công tác xác minh làm rõ vụ việc, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định; chỉ đạo công an quận báo cáo vụ việc. Đồng thời, UBND quận Bình Tân đã có báo cáo UBND TP, Công an TP kết quả giải quyết bước đầu các nội dung phản ánh.



Theo đó, bãi xe nói trên đã bị yêu cầu dừng hoạt động, bị phạt số tiền hơn 55 triệu đồng. Ảnh: NT

Qua báo cáo của công an quận và các cơ quan chức năng, UBND quận Bình Tân đã có kết luận vụ việc. Theo đó, thời gian qua, công an quận không có hợp đồng với bãi xe tư nhân để giữ xe vi phạm hành chính. Từ trước đến nay, công an quận không tiếp nhận phản ánh của người dân về Công ty TNHH Vinh Bảo thu tiền phí gửi xe vượt quá mức quy định, chỉ nắm thông tin khi báo chí phản ánh.



Trong khi đó, theo chủ phương tiện, việc UBND quận Bình Tân thông tin các nội dung liên quan là chưa sát với thực tế câu chuyện. Ảnh: NT

Riêng đối với trường hợp của ông Lưu Chí Thanh, vào ngày 1-3, tại phường Bình Trị Đông A có xảy ra tai nạn giao thông do ô tô biển số 51C-671.80 gây ra, công an quận đã lập biên bản tạm giữ ô tô trên.

Trong quá trình tiếp nhận, tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính, do kho tạm giữ phương tiện của công an quận quản lý không còn chỗ lưu giữ nên ông Lưu Chí Thanh hợp đồng với bãi giữ xe của Công ty TNHH Vinh Bảo để giữ xe tránh bị hư hỏng trong quá trình điều tra, xử lý và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được phản ánh và vào cuộc xác minh, kiểm tra Công ty TNHH Vinh Bảo, UBND quận đã xử lý vi phạm bốn hành vi với tổng số tiền 55.500.000 đồng. Các hành vi sai phạm bao gồm: không thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ trông giữ xe cụ thể tại điểm trông giữ xe, thu quá mức giá tối đa được quy định, kinh doanh không đúng địa điểm, trụ sở, xuất hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ không đúng thời điểm.

Đồng thời, Phòng Kinh tế quận, UBND phường Tân Tạo đề nghị Công ty TNHH Vinh Bảo phải chấm dứt hành vi vi phạm hành chính, dừng các hoạt động giữ xe tại địa chỉ nói trên khi chưa có giấy phép hoạt động.

UBND quận Bình Tân cũng gửi lời cảm ơn với báo chí đã phản ánh thông tin để kịp thời xử lý.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, ông Lưu Chí Thanh cho biết mình không hề hợp đồng với Công ty TNHH Vinh Bảo để giữ phương tiện tang vật sau tai nạn chết người.



Ông Thanh khẳng định mình không có hợp đồng với bãi xe của Công ty Vinh Bảo, mà sau tai nạn đã được Công an quận Bình Tân dẫn đi. Ảnh: NT

Ông Thanh cũng cho rằng những thông tin được UBND quận Bình Tân kết luận theo báo cáo từ Công an quận Bình Tân khiến mình bức xúc vì chưa sát với thực tế câu chuyện và cho biết sẽ theo vụ việc tới cùng.