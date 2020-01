Bị trộm hốt gọn vì thờ ơ với hàng xóm

Thiếu tá Trương Quang Vinh, Phó trưởng Công an quận Tân Bình trao những phần quà gửi tặng những nữ công nhân đang thuê trọ trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ Tối 14-1, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng UBND-Hội liên hiệp phụ nữ phường 15 quận Tân Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng chống tội phạm, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy. Tham dự có Thiếu tá Trương Quang Vinh, Phó trưởng Công an quận Tân Bình. Tại đây, Liên đoàn lao động quận Tân Bình đã trao tận tay 30 suất quà gửi tặng nữ công nhân đang thuê trọ trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn. Quà gồm tiền mặt và một số nhu yếu phẩm cần thiết cho tết Nguyên đán sắp tới.