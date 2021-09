Các sàn giao dịch nhị phân không được cấp phép Bộ Công an cũng từng nhiều lần cảnh báo về tính rủi ro và dấu hiệu lừa đảo từ các sàn giao dịch nhị phân. Theo đó, các sàn giao dịch dạng này đang hoạt động tại Việt Nam đều không thuộc đối tượng được xem xét cấp phép. Phần lớn các sàn do tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. Người tham gia vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân như nêu trên có nguy cơ bị mất tiền, tài sản. Ngoài ra, các sàn sử dụng đồng tiền ảo để giao dịch, do vậy người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra…