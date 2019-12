Khó nhận bảo hiểm do bị nạn không trình báo chính quyền

Đã bốn tháng nay gia đình anh Đào Hữu Tập (xã Bảo Châu, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) phải chạy đi chạy lại nhiều nơi để làm thủ tục nhận tiền bồi thường bảo hiểm tai nạn cho anh.

Tuy nhiên, mọi thủ tục gần như không thể thực hiện bởi cơ quan công an không đồng ý ký xác nhận vào biên bản tai nạn theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm.

Tai nạn “từ trên trời rơi xuống”

Anh của anh Tập là Đào Hữu Tận cho biết: “Khoảng đầu tháng 7, Tập từ Lâm Đồng xuống TP.HCM làm công nhân cho một công ty xây dựng tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Lúc 17 giờ ngày 11-8, trên đường đi làm về đến đoạn ngã ba đường Linh Đông giao cắt với đường 28 thuộc phường Linh Đông, vì tránh một người đi đường nên em tôi tự té và ngất xỉu. Lúc ấy em được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại BV Thủ Đức. Vì nghĩ chuyện té bình thường, không ảnh hưởng đến tính mạng nên không ai báo chính quyền địa phương”.

Thế nhưng do chấn thương quá nặng nên BV Thủ Đức đã chuyển anh Tập đến BV Chợ Rẫy. Sau năm ngày điều trị, đến ngày 16-8 thì anh Tập tử vong.

“Lúc mới vào làm công nhân, công ty em tôi có mua cho em một bảo hiểm tai nạn con người của Công ty Bảo Việt Sài Gòn. Sau khi lo mai táng cho em xong, gia đình liên hệ phía bảo hiểm để nhận tiền bồi thường. Tập chưa lập gia đình và trực tiếp nuôi mẹ già đã gần 80 tuổi. Thế nhưng hiện nay số tiền ấy gần như không thể lấy được bởi cơ quan công an từ chối, không xác nhận hiện trường vụ án” - anh Tận cho biết thêm.

Tìm hiểu từ vụ tai nạn của anh Tập, chúng tôi đã tìm gặp một nhân chứng là bà Hoàng Thị Cậy, địa chỉ 25 đường Linh Đông, quận Thủ Đức. Bà Cậy cho biết: “Hôm đó là ngày 11-8, trời mới chuyển chiều, từ trong nhà tôi nghe một tiếng động mạnh, người xem rất đông. Tôi thấy có một anh thanh niên nằm bất động gần cột điện. Người thanh niên này do tránh một chiếc xe đạp điện từ ngã ba băng ngang nên tự té. Sau đó có mấy người chở anh này đi bệnh viện”.



Mẹ anh Tập bên di ảnh của anh. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Có thể xem xét, giải quyết hồ sơ

Bà Phạm Thúy Nga, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ con người, Công ty Bảo Việt Sài Gòn, cho biết: “Vụ việc của anh Đào Hữu Tập chúng tôi đã nghe nhân viên báo cáo lại. Theo quy định về thủ tục giải quyết hồ sơ thì gia đình anh Tập phải cung cấp được biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị nạn; giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm; giấy bảo hiểm; giấy chứng tử và các chứng từ từ phía bệnh viện”.

Trao đổi với chúng tôi, một đại diện Đội CSGT Công an quận Thủ Đức hướng dẫn: Trường hợp cần lập lại hiện trường một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trước để lập biên bản hiện trường thì người dân nên gửi đơn đến đội điều tra tổng hợp của công an quận để được xem xét, giải quyết.

Về biên bản tai nạn, do trong trường hợp này gia đình đã không ngờ tới báo công an ngay lúc xảy ra để lập biên bản tai nạn. Vì thế bà Phạm Thúy Nga (Công ty Bảo Việt Sài Gòn) cho hay: “Phía bảo hiểm chỉ cần công an xác nhận nội dung người dân có đến khai báo xảy ra vụ tai nạn thì chúng tôi có thể xem xét, giải quyết hồ sơ. Đối với trường hợp không có xác nhận của công an thì chúng tôi sẽ xin ý kiến của cấp trên để xem xét có thể thay thế những giấy tờ khác hay không”.

Trước nỗi đau mất con, bà Nguyễn Thị Biên, mẹ của anh Tập, ngậm ngùi chia sẻ: “Nó là một đứa rất ngoan và hiếu thảo. Nó từng nói cuộc đời sống nay chết mai nên hãy sống hết mình và giúp được ai thì cứ giúp. Cách đây bốn năm, nó giấu tôi đi làm thủ tục hiến tạng. Tôi phát hiện, khóc hết nước mắt nhưng nó lại an ủi, nó nói lỡ chẳng may mình mất đi thì sẽ có rất nhiều người được cứu sống. Hồi đó lúc nào nó cũng nói sẽ cố gắng kiếm tiền sửa lại cái nhà nhưng rồi tâm nguyện cuối cùng của nó đã không làm được…”.