Nhà chùa phát khẩu trang cho Phật tử, khuyên không nên tụ tập

Chiều 1-2 (mùng 8 tháng Giêng) là thời điểm nhiều điểm chùa tại TP.HCM tổ chức lễ Kỳ An Hội (lễ cầu an lành, may mắn trong dịp năm mới), đây là thời điểm nhiều Phật tử tìm đến các chùa để hành hương, lễ Phật. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm dịch bệnh Corona bùng phát.

Trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, nhiều điểm chùa tại TP.HCM đã tổ chức phát khẩu trang y tế cho Phật tử.



Thượng tọa Thích Thiện Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm phát và nhắc nhở Phật tử phải đeo khẩu trang y tế khi lễ Phật, đến nơi đông người. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), từ sáng 1-2, Thượng tọa Thích Thiện Phong cùng các sư tăng, chức sắc nhà chùa đã túc trực trước cổng để phát khẩu trang y tế miễn phí và nước rửa tay sát khuẩn cho Phật tử đến viếng chùa. Mỗi Phật tử được nhận một khẩu trang y tế loại 4 lớp và được nhắc nhở phải đeo khẩu trang khi đi lễ Phật hoặc tại nơi đông người.

Thượng tọa Thích Thiện Phong cho biết hoạt động trên được diễn ra từ 1-2 đến hết 8-2 (tức hết Rằm tháng Giêng). Đến thời điểm hiện tại, chùa Vĩnh Nghiêm đã vận động Phật tử quyên góp gần 10.000 khẩu trang y tế. Riêng trong 1-2, chùa đã phát hơn 2000 khẩu trang.



Sau khi được phát khẩu trang, Phật tử còn được rủa tay sát khuẩn. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Cũng theo Thượng tọa, trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh Corana, Phật tử và người dân không nên tập trung đông đúc tại các điểm chùa tại cùng một thời điểm để làm giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Thượng tọa Thích Thiện Phong khuyến cáo: “Lễ Phật từ tâm, Phật tử không nhất thiết đến chùa vào những ngày lễ lớn mới tỏ được lòng thành. Trong khi dịch bệnh đang hoành hành, Phật tử không nên chen chúc đến chùa để lễ bái, tránh đến nơi đông người, nên để hết nạn dịch thì hãy đi lễ Phật để bảo vệ bản thân và người xung quanh”.



Phát khẩu trang y tế tại chùa Viên Giác. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Chiều cùng ngày, chùa Viên Giác (quận Tân Bình) cũng đã phát khẩu trang y tế miễn phí cho các Phật tử đến chùa.

Cũng trong sáng ngày 1-2, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có văn bản gửi Ban trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Tại văn bản, Hội đồng trị sự GHPGVN nêu rõ tăng ni, Phật tử phải có ý thức trách nhiệm cao trong việc phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, yêu cầu mọi người khi đến chùa phải đeo khẩu trang.

GHPGVN khuyến khích các chùa tổ chức phát khẩu trang cho Phật tử và du khách đến chùa.



Phật tử đến lễ Phật đều mang khẩu trang y tế. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG.

Đặc biệt, Giáo hội yêu cầu các chùa tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau, chỉ tổ chức các khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an thường nhật, nguyện cầu Đức Phật từ bi gia hộ để nhân loại có đầy đủ năng lượng và trí tuệ vượt qua dịch bệnh nguy hiểm, cuộc sống trở lại an bình.