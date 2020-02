Tránh dịch Corona, Công an TP.HCM khuyên nên làm CCCD tại nhà

Ngày 7-2, trao đổi với phóng viên PLO, một lãnh đạo Phòng PC06, Công an TP.HCM đề nghị người dân thật cần thiết cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD mới liên hệ làm thủ tục. Đồng thời, khi làm thủ tục thì người dân phải thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế khi đến nơi đông người nhằm làm giảm áp lực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch Corona cho người dân và lực lượng thực thi công vụ.



Công an khuyến khích người dân nên làm tờ khai CCCD tại nhà rồi mới lên cơ quan công an để làm các bước tiếp theo. Ảnh: PC06

Cụ thể là người dân đăng ký và gửi tờ khai qua Trang thông tin điện tử của Phòng PC06 tại địa chỉ: http://qlhc.catphcm.bocongan.gov.vn/. Sau đó, đến ngày hẹn thì mới lên Phòng PC06 để làm các thủ tục còn lại.

Còn đối với trường hợp làm CCCD tại Công an các quận/huyện thì nên tải mẫu tờ khai trên Cổng thông tin điện tử Công an TP:hoặc qua Trang thông tin điện tử của Phòng PC06 để khai trước nội dung. Sau đó mới mang tờ khai sẵn lên cơ quan công an để nộp và làm các bước tiếp theo.