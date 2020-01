Dân nên cẩn thận với sát thủ có súng

Trong tuần qua, những dòng thông tin liên quan đến vụ án xả súng tại huyện Củ Chi, TP.HCM làm bốn người chết nhận được rất nhiều bình luận của bạn đọc. Nhiều bạn đọc kêu gọi những người dân hiếu kỳ đừng tụ tập đến nơi vây bắt đối tượng gây án bởi rất nguy hiểm cho người dân và gây ảnh hưởng đến các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ.



Ngày 29-1, trong lúc chơi bạc tại khu vực đường số 121, ấp 5, huyện Củ Chi, Lê Quốc Tuấn đã sử dụng súng AK gây án khiến bốn nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tuấn cướp tài sản làm phương tiện tẩu thoát.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an tổ chức truy bắt bị can Lê Quốc Tuấn. Các chiến sĩ có thể được phép tiêu diệt nếu đối tượng chống trả.

Tại hiện trường, hàng ngàn người hiếu kỳ đã kéo đến xem sự việc gây ra tắc nghẽn cục bộ tại đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.



Những bài báo thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận của bạn đọc trong tuần qua.

Đừng vì hiếu kỳ mà mang họa vào thân

Bạn đọc Nguyễn Thanh Tuấn bình luận: “Đám đông hiếu kỳ không cần biết chuyện gì cũng bu vào. Súng đạn thì không có mắt còn đối tượng này thì đang bước đường cùng, hắn điên lên xả hết băng đạn luôn thì khổ. Đây là điều mà người dân cần phải suy nghĩ và nên thay đổi tính hiếu kỳ của mình. Hiểm họa trước mắt thì nên tránh, nếu có thông tin mới thì báo chí sẽ đăng ngay, cần gì phải dây vào nguy hiểm”.

Bạn đọc Ái Minh bình luận: “Sao nhiều người không coi sinh mạng là gì cả? Công an thì trang bị đầy đủ dụng cụ chuyên dụng để chống trả lại hung thủ còn dân thì nhởn nhơ xem. Lỡ không may hung thủ nã cho vài phát đạn thì lại chết oan uổng”.

“Giết người mà còn ra xem, đạn lạc một phát thì chết ngay. Lẽ ra với những vụ tụ tập hiếu kỳ xem công an phá án như thế này thì pháp luật nên có quy định xử phạt vì cản trở người thi hành công vụ. Chỉ có vậy mọi người mới chừa cái tính hiếu kỳ” - bạn đọc Trần Thanh Bình góp ý.

“Sát thủ sẽ không thể thoát”

Bạn đọc Trình Cường ý kiến: “Hung thủ sẽ không thoát được cho dù là đối tượng đặc biệt nguy hiểm bởi lệnh truy nã đã được phát đi và các lực lượng công an mạnh nhất đã ra tay. Hơn nữa khắp nơi đã có những cảnh báo đến các cơ quan, đoàn thể, người dân thì đường nào mà chạy thoát”.

“Cần bắt sớm đối tượng Tuấn để dân yên tâm. Bởi tên này dù sao chăng nữa mức án tử hình cũng đang chờ phía trước nên rất liều lĩnh thí mạng để được tẩu thoát, đáng nói ở đây là trong khẩu súng AK của hắn vẫn còn đạn. Với nghiệp vụ của công an tôi tin rằng sẽ thu phục và tóm gọn được tên Tuấn” - bạn đọc Linh Phương kỳ vọng.

Nhiều bạn đọc cũng cho rằng với sự góp sức đồng lòng của người dân cùng nghiệp vụ của công an thì chắc chắn nghi phạm xả súng nguy hiểm sẽ sớm sa lưới.