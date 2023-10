Theo số liệu từ Tổng cục Dịch vụ Y tế Bangladesh công bố vào ngày 1-10, tính từ đầu năm đến nay nước này có 1.006 ca tử vong do sốt xuất huyết trong số hơn 200.000 trường hợp mắc bệnh, theo hãng tin AFP.

Đây được coi là đợt bùng phát nghiêm trọng nhất từ trước tới nay ở nước này. Số người tử vong năm 2023 do sốt xuất huyết vượt xa so với con số ghi nhận trong năm 2022 là 281 trường hợp.

Trong khi đó, ông Be-Nazir Ahmed - cựu Giám đốc Tổng cục Dịch vụ Y tế Bangladesh cho biết số người chết trong năm nay cao hơn tổng số ca tử vong ghi nhận được kể từ năm 2000.

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện ĐH Y Shaheed Suhrawardy ở Dhaka (Bangladesh). Ảnh: AFP

“Đây là một sự kiện y tế lớn, đối với Bangladesh và cả thế giới” - ông Be-Nazir Ahmed nhận định.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết đang gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế ở Bangladesh kể từ tháng 9 tới nay.

Các bệnh viện lớn ở thủ đô Dhaka đều trong tình trạng quá tải do các ca bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh chóng.

Các nhà khoa học nhận định đợt bùng phát năm nay ở Bangladesh là do lượng mưa không đều và nhiệt độ nóng hơn bất thường trong mùa gió đã tạo điều kiện sinh sản lý tưởng cho muỗi.

“Điều này không chỉ xảy ra ở Bangladesh, nhiều quốc gia nhiệt đới và cận nhiệt đới cũng đang phải hứng chịu dịch bệnh sốt xuất huyết trong năm nay” - ông Kabirul Bashar, giáo sư động vật học tại ĐH Jahangirnagar ở Dhaka cho hay.

Bangladesh ghi nhận các ca sốt xuất huyết đầu tiên từ những năm 1960 nhưng đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng đầu tiên là vào năm 2000. Hầu hết các ca sốt xuất huyết chủ yếu được ghi nhận trong giai đoạn mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 9.

Sốt xuất huyết là bệnh đặc hữu ở các vùng nhiệt đới gây sốt cao, nhức đầu, buồn nôn, và đau cơ. Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất có thể gây xuất huyết và dẫn đến tử vong.

WHO cảnh báo dịch sốt xuất huyết và các bệnh khác do virus lây truyền như chikungunya, sốt vàng da, sốt zika đang lây lan nhanh hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

NHUNG PHAN