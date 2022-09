Bắt 2 nam thanh niên gây ra vụ quật ngã nữ sinh cấp 3 để lấy điện thoại

(PLO)- Hai nam thanh niên gây ra vụ cướp điện thoại nữ sinh cấp 3 ở Hóc Môn, TP.HCM đã bị công an bắt.

Ngày 27-9, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ Lâm Tuấn Hải (38 tuổi, ngụ quận 12) cùng Lâm Quốc Thi (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hải và Thi chính là hai người đã cướp chiếc điện thoại của nữ sinh cấp 3 ngay trước cổng Trường THPT Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Theo điều tra, khoảng 15 giờ 40 ngày 21-9, em BA (học sinh lớp 12) đang đứng đợi gia đình đến đón trước cổng Trường THPT Bà Điểm thì bị hai thanh niên áp sát, cướp giật.

Nữ sinh giằng co thì bị một trong hai thanh niên quật ngã, cướp đi chiếc điện thoại Samsung A12.

Đội CSHS Công an huyện Hóc Môn tiếp nhận thông tin, vào cuộc điều tra, truy xét.

Do tính chất manh động của vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng truy xét, giao thời hạn phá án.

Các trinh sát nhanh chóng xác định Hải và Thi là nghi phạm đã thực hiện vụ cướp nên truy bắt. Một tổ công tác vây ráp nơi ở của hai người này để “giăng lưới”.

Trưa 26-9, khi Hải về gần đến nhà thì bị trinh sát hình sự ập đến khống chế. Riêng Thi bỏ trốn và cũng bị bắt sau đó.

Cả hai khai nhận là anh em chú bác và nghiện ma túy. Thiếu tiền, cả hai rủ nhau đi cướp giật, mang tài sản lấy được qua quận Tân Bình bán rồi mua ma túy sử dụng.

Biết hành động của mình bị camera an ninh ghi lại, Hải và Thi tháo biển số xe máy, giấu phương tiện. Nhưng không ngờ đã bị công an lần ra manh mối.

Nữ sinh bị giật điện thoại, quật ngã ngay trước cổng trường ở Hóc Môn (PLO)- Hai người đàn ông đứng chờ trước cổng trường để cướp giật điện thoại của một nữ sinh cấp 3.

NGUYỄN TÂN