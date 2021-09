Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP.HCM (HoREA) vừa có nhiều đề xuất để phục hồi thị trường giai đoạn sau ngày 1-10.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp (DN) BĐS bắt đầu chuẩn bị guồng quay để hoạt động trở lại, kịp đón xu hướng thị trường cuối năm. Nhiều kiến nghị cũng được đề xuất hỗ trợ DN BĐS trong giai đoạn này.



Nhiều dự án BĐS mong chờ được tái khởi động sau khi TP kiểm soát dịch.

Ảnh minh họa: QUANG HUY

Điểm sáng để tái khởi động

Báo cáo thị trường BĐS quý III-2021 của chuyên trang batdongsan.com.vn cho thấy thị trường chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh khiến bức tranh chung khá ảm đạm. Tuy nhiên, thị trường vẫn có điểm sáng đến từ một số khu vực và loại hình sản phẩm, đặc biệt giá BĐS vẫn tiếp tục xu hướng tăng.

Sự chuyển động của thị trường được thể hiện rõ rét qua dữ liệu tin đăng (đại diện cho nguồn cung) và lượt quan tâm (đại diện cho nguồn cầu) ở từng loại hình BĐS cũng như từng khu vực trên cả nước.

Với TP.HCM, dù lượt quan tâm có giảm nhưng dữ liệu cho thấy đây vẫn là thị trường có sức hấp dẫn và được ưa chuộng nhất cả nước. Trong khi số ca nhiễm tại TP.HCM có xu hướng tăng gấp nhiều lần các địa phương khác, nhu cầu tìm mua và sự quan tâm dành cho BĐS vẫn ghi nhận mức độ cao nhất, mức giảm (tháng 8 so với tháng 7) cũng chỉ ở tầm 17% so với con số 35%-40% tại Hà Nội, Bình Dương hay các tỉnh, thành có dịch bệnh khác.

“Các tháng gần đây, do giãn cách xã hội nên dòng tiền không trực tiếp chảy vào BĐS mà tập trung vào chứng khoán. Tuy nhiên, sau đó dòng tiền sẽ lại quay trở về với BĐS” - ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc chuyên trang batdongsan.com.vn, nhận định.

Theo ông quốc Anh, trong tình trạng đại dịch, dòng vốn từ nhiều nhà đầu tư không luân chuyển được vào các kênh sản xuất, tiêu dùng, lại không am hiểu về chứng khoán sẽ có xu hướng rót vào BĐS. Đây là kênh đầu tư vốn luôn được đánh giá là an toàn, bền vững trong dài hạn. “Tâm lý nhà đầu tư với thị trường BĐS hiện tại vẫn là tin tưởng vào sự phục hồi” - ông quốc Anh nhận xét.

Trong diễn biến khác, một điểm sáng đáng chú ý tại thị trường BĐS TP.HCM là thời gian qua nhiều dự án đã được khởi động. Đơn cử, ngày 23-9, dự án khu biệt thự Armena tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM do Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền làm chủ đầu tư vừa được tái khởi động.

Tương tự, dự án Khu phức hợp Sóng Việt - The Metropole Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) tọa lạc tại khu chức năng số 1, khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng vừa tái khởi động trong tuần qua.

Một dự án khác là dự án khu đô thị Sài Gòn Bình An (phường An Phú, TP Thủ Đức) do Công ty CP Đầu tư và phát triển Sài Gòn làm chủ đầu tư cũng đã bắt đầu hoạt động lại.

Kiến nghị để phục hồi từ ngày 1-10

“HoREA đề nghị UBND TP cho bổ sung đối tượng là các DN đầu tư, kinh doanh, dịch vụ, môi giới BĐS, tạo điều kiện cho các DN BĐS được quay lại hoạt động trong tình trạng bình thường mới, sống chung an toàn với dịch COVID-19 vào dự thảo của chỉ thị” - ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, góp ý về dự thảo của chỉ thị TP.HCM từ ngày 1-10.

Góp ý thêm về dự thảo Chỉ thị điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn TP (dự kiến ban hành trước ngày 1-10), HoREA đề nghị bổ sung nhiệm vụ của Sở Xây dựng TP và Sở TN&MT TP vào chỉ thị.

Cụ thể, HoREA nhận thấy dự thảo chỉ thị đã quy định cụ thể nhiệm vụ của một số sở, ngành nhưng còn thiếu Sở Xây dựng và Sở TN&MT TP. Các sở này vừa có nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch vừa giữ vai trò quan trọng trong phục hồi kinh tế - xã hội kể từ sau ngày 30-9. Do vậy, hiệp hội nhận thấy cần bổ sung nhiệm vụ cụ thể của hai sở vào dự thảo chỉ thị.

Ngoài ra, HoREA cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay khoảng 2%/năm, cho phép khoanh nợ, giãn kỳ hạn trả nợ, không chuyển khoản nợ đáo hạn sang khoản nợ xấu hơn.

“Quan trọng nhất là các ngân hàng xem xét cho DN BĐS đủ điều kiện thì được tiếp cận các khoản vay tín dụng mới để tạo điều kiện cho DN phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch” - ông Châu nêu.

Bên cạnh đó, HoREA cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở KH&ĐT TP trình UBND TP xem xét phê duyệt quy trình thủ tục đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà trước đây, theo chỉ đạo của UBND TP thì Sở KH&ĐT phải trình ủy ban trước ngày 15-5. Tuy nhiên, cho đến nay sở vẫn chưa trình nội dung này.•