Cần Thơ phê duyệt 5 dự án khu đô thị mới

Tại quận Cái Răng có ba KĐT mới nằm trong danh mục, gồm KĐT mới Nam Cần Thơ (Riverine Can Tho City), KĐT Hải Đăng tại KĐT mới (khu 2) - lô số 10 và KĐT mới (khu 1) - Lô 6C. Tại quận Ninh Kiều có dự án KĐT mới phường An Bình và tại quận Bình Thủy là dự án KĐT mới hai bên đường Võ Văn Kiệt, phường An Thới.



Đối với các KĐT mới đã giao cho nhà đầu tư, Sở Xây dựng sẽ rà soát tiến độ triển khai dự án. Quan điểm của TP là sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, song cũng kiên quyết thu hồi dự án đối với những chủ đầu tư chậm thực hiện dự án hay thiếu năng lực tài chính.